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插手國慶晚會？內政部：劉世芳未曾向北市府提建議

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

內政部1日表示，部長劉世芳在今年6月28日拜會台北市政府時，當天討論議題為北市國土功能分區圖草案進度、社會住宅推動，以及蔣萬安長關切的社子島開發、大彎北段都市計畫，並未提及國慶晚會。

台北市蔣萬安昨表示，目前可以確定10月在台北大巨蛋就會舉辦雙十國慶晚會。傳出是由立法院長韓國瑜主動與北市府聯繫，希望能在大巨蛋舉辦國慶晚會；甚至傳出就連內政部長劉世芳上任時來拜會北市府，也點名希望北市府能將國慶晚會辦在大巨蛋。

內政部於1日表示，劉世芳在今年6月28日拜會台北市政府，市府由蔣萬安市長與李四川、林奕華兩位副市長及多位局處長出席，討論議題為北市國土功能分區圖草案進度、社會住宅推動，以及蔣市長關切的社子島開發、大彎北段都市計畫，內政部當時也曾發布新聞稿說明相關內容。

對於媒體報導劉世芳部長在拜會時，提及希望在北市舉辦今年國慶晚會一事，內政部強調劉部長當天並未提出有關國慶晚會的任何建議。

內政部 劉世芳 國慶

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