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卓榮泰稱2030擬重啟核電？政院駁：務實面對不貿然提出

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰日前接受「日本經濟新聞」專訪時，被認為有鬆口2030年擬重啟核能的可能。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰日前接受「日本經濟新聞」專訪時，被認為有鬆口2030年擬重啟核能的可能。圖／聯合報系資料照片

民進黨奉行「非核家園」神主牌，行政院長卓榮泰日前接受「日本經濟新聞」專訪時，被認為有鬆口2030年擬重啟核能的可能。對此，行政院重申，現階段是要將興建中的電廠如質、如期地完成，未來將持續開發多元綠，至於核能，除了安全議題外，更要理性務實地面對核廢料處理問題。

行政院發言人陳世凱指出，卓榮泰並未在專訪中提到2030年將重啟核電，現階段行政院的工作重點，包括將興建中的電廠如質、如期地完成，未來將持續開發多元綠能。除了目前運轉中的風力、光電、水力，未來也將對氫能、地熱等「新能」擴大研發。

陳世凱指出，卓榮泰在專訪中也強調，核能除了安全議題，仍要面對核廢料的議題，在討論核能的能源選擇之前，更要理性務實地來面對核廢料處理問題。

針對專訪內容，陳世凱釋出訪問逐字稿，針對延長核電廠運轉或重啟核電，卓榮泰席間以法規限制為由，認為已經不可能延役，因為重啟核電需要核管法，還得進行安全體檢和設備更換，需時「約3年半至5年」，2030前要靠核電彌補電力是不可能的，必須靠綠能、興建中的電廠或多增加創能。

此外，卓榮泰也提及，到了2030年會額外增加920萬瓩的發電需求，經過台電盤點，台灣直到2033年，將提供1786萬瓩，前提是新的電廠能夠接得起來。

他指出，美國等國家正在開發核電新技術，2030年會是關鍵時機，新的能源如果沒有安全、核廢料必須處理的問題，且世界潮流和台灣共識都能接受，「我覺得應該是開放討論的。未來的核能解決不了今天的問題，但是未來的核能都有任何的可能，我們都可以去討論。」

陳世凱表示，政府持續在能源轉型、供電穩定與減少空汙的目標上與社會對話，不會貿然提出相關政策，相當遺憾有部分國內媒體利用標題刻意誤導，除了無助能源政策的理性討論，也阻礙國家發展的進步。

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