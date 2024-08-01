柯文哲拋恢復美日台「明德專案」會議 凸顯嚇阻及溝通

民眾黨主席柯文哲昨天會見日本人權外交跨黨派議員聯盟，雙方就外交國防政策、少子女化議題交換意見。柯文哲提及，台日雙方人民的互相滿意度皆高於6成，世界上大概沒有哪兩個國家，關係比台灣日本還要緊密，中國的崛起帶給周邊國家些許壓力，美日台應恢復前總統李登輝時期建立的「明德專案」國安高層會議。

民眾黨今天透過新聞稿表示，柯文哲昨天與民眾黨立委黃珊珊、吳春城、民眾黨國際事務顧問謝明珠、涉外事務總監周台竹共同接待「日本人權外交跨黨派議員聯盟」，從外交國防政策聊到少子女化議題，兩名立委也分別就訪美行程、壯世代計畫分享看法。

柯文哲致詞時指出，因為地理位置、歷史文化及民主價值，台灣跟日本有著深刻的連結，因而表現在雙方人民的好感度上。從最新數據來看，台日雙方人民的互相滿意度皆高於6成，不論是在311東日本大地震時，台灣的即時援助，又或者是在台灣疫情最嚴重時，日本政府捐贈超過400萬劑疫苗，都顯示台日雙方共患難的精神。

柯文哲說，世界上大概沒有哪兩個國家，關係比台灣跟日本還要緊密，而前幾天舉辦的美日2+2峰會，也再次提到台海安全的重要性，中國的崛起確實帶給周邊國家些許壓力，美日台應該恢復李登輝時期建立的「明德專案」國安高層會議，並且再次表達嚇阻及溝通的重要性。

柯文哲認為，建構堅實的國防戰力，才能確保國家的主權，但是唯有透過溝通，才能降低誤判及衝突發生的可能性。

黃珊珊提到，上周走訪美國智庫，見到許多政界人士，美國國會是跨黨派且堅定地支持台灣，雖然有傳聞前總統若川普再次當選，對於亞洲局勢的穩定，將會產生不可預期的風險，但她認為不論是由哪一位候選人當選美國總統，美國對台灣的態度都不會產生巨大改變。

黃珊珊主張，除了支持強化我國國防，也應該與中國友善溝通，當前加強國防自主能力，就是對世界和平及繁榮做出最大貢獻。

提及少子女化及高齡化問題，柯文哲認為，除了低薪高房價等因素，導致年輕人不願意生小孩，現在也因為文化改變，新世代不再認為「非要成立家庭不可」，如果要改善勞動力不足，壯世代政策就至關重要。

吳春城則說，現在許多65歲以上的壯世代，身體都很健康，應該好好讓壯世代發揮勞動力與消費力，而不是用守舊的法規限制一大堆，如果他們想要繼續工作，政府不應該強迫他們退休，職場也不該對他們不友善。