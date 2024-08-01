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卓揆鬆口2030可能重啟核電 李彥秀：戳破不缺電的天大謊言

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
行政院長卓榮泰透露，台灣可能在2030年代後重新考慮使用核電。本報資料照片
行政院長卓榮泰透露，台灣可能在2030年代後重新考慮使用核電。本報資料照片

行政院長卓榮泰在接受日媒專訪時表示，台灣可能在2030年代後重新考慮使用核電，賴政府能源政策再掀話題。國民黨立委李彥秀表示，卓榮泰終於戳破了民進黨長期「不缺電」的天大謊言，更踢翻了民進黨過去長期「反核」意識形態神主牌。

「日本經濟新聞」日前刊出卓榮泰的訪問內容，卓榮泰表示，核電無法解決當前的電力問題，但將來可重新討論利用核電，台灣可能在2030年代後重新考慮使用核電。

李彥秀表示，從競選期間賴清德總統的「戰時核電備用」說，到和碩董事長童子賢大力鼓吹核電，民進黨成立「國家氣候變遷對策委員會」，再到卓榮泰鬆口2030重起核電，民進黨必須要為過去長期錯誤的能源政策向台灣人民道歉。

李彥秀強調，重啟核電至少要有5年的安檢與程序，如果2030要重啟核電，賴清德應該立即向台灣人民說明重啟核電的步驟與程序。

國民黨立委謝衣鳯指出，台灣地狹人稠，光電及風電的發展都沒有達到預期，再加上光電的發展造成周邊民災，以及農地過少，如果所有的農地用來種光電，也會導致於糧食安全存量不足等問題。謝衣鳯質疑，為什麼不盡速重啟核電，應接新能源的產生？

針對行政院長卓榮泰在接受日媒專訪時表示，台灣可能在2030年代後重新考慮使用核電，國民黨立委李彥秀表示，卓榮泰終於戳破了民進黨長期「不缺電」的天大謊言。圖／國民黨提供
針對行政院長卓榮泰在接受日媒專訪時表示，台灣可能在2030年代後重新考慮使用核電，國民黨立委李彥秀表示，卓榮泰終於戳破了民進黨長期「不缺電」的天大謊言。圖／國民黨提供

卓榮泰 核電 民進黨

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