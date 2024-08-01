駁川普不挺夥伴 俞大㵢：川普任內台美獲突破進展

共和黨總統候選人川普似乎不願支持傳統盟友及夥伴，不只引發歐洲關注，也在台灣成為話題。駐美代表俞大㵢指出，許多台美突破性進展都在川普任內發生，包括取消或放寬許多互動限制。

俞大㵢在美國雜誌「外交政策」（Foreign Policy）今天刊出的訪談中提到，美國支持台灣的立場依舊是「跨黨派、跨參議院與眾議院且相當廣泛的」。

俞大㵢說，顯然每位總統都有自己的特色及治國之道，但整體而言，「我們對美台關係抱持樂觀態度，相信將持續發展」。

文章指出，「外交政策」專訪俞大㵢後兩週，川普在「彭博商業周刊」（Bloomberg Businessweek）的訪談上架，內容指責台灣搶走美國的半導體製造業；台灣應支付美國更多防禦的費用。

對此，俞大㵢表示，台美其實是合作夥伴，美國在晶片設計方面非常優秀，而台灣在製造方面極有優勢。

俞大㵢也提到，台積電在美國亞利桑那州投資成立3座新晶片工廠，這是台灣給予美國晶片產業實質支持的跡象。

俞大㵢4月參加參議院的半導體活動時曾對聽眾說，「台灣不只有台積電」。他認為，在世界各地建設晶片工廠，不只強化台灣地位，也在對外缺乏正式外交關係的情況下，使台灣獲得所需的全球經濟夥伴關係。

「因為一旦在其他國家開始進行生產，我們就成為這些國家供應鏈的一環」。

俞大㵢以在美國設廠的日本汽車製造商為例指出，「如果日本遭入侵，美國會說：『這確實影響到我們，因為日本有很多工廠及工作機會與我們的利益相關。』所以實際上，我們變得更重要，因為我們是合作夥伴。」

他說，這是雙贏的局面。「美國很高興，因為他們能夠從事在地生產，但我們也高興，畢竟是我們的公司在賺取利潤」。

台海局勢方面，美國中央情報局局長伯恩斯（William Burns）曾示警，中國國家主席習近平令解放軍準備在2027年之前侵略台灣。俞大㵢則淡化這個時間點的意義。

他說：「我認為這是象徵性的，因為2027年是人民解放軍的百年紀念」。但他補充說，中國的軍事實力無疑正以「驚人的」速度強化。

據報導，習近平本人也否定2027年的期限，甚至曾告訴歐盟官員，美國試圖慫恿中國攻擊台灣。

俞大㵢對這個說法一笑置之，表示這就像「我打你是因為你穿了一件我不喜歡的T恤——是你誘使我打你的」。

他強調，是中國一直在改變對台紅線或現狀。

俞大㵢也示警，中國不只著眼台灣。台灣成了中國的阻礙，「我們就像他們必須打開的第一道門，然後他們才能出去為所欲為」。

談到自己的任務時，這位資深外交官說，外交工作中面臨的負擔是，中國政府咄咄逼人，試圖盡一切手段擠壓台灣的國際空間。「但我們會盡我們所能來保護自己。這是一場關乎生存的戰鬥」。

他說，所幸大多數國家，即使與台灣沒有外交關係，也認可台灣是欣欣向榮的民主國家。