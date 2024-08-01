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謝國樑直播後「拆樑」女尾隨干擾 謝籲理性表達意見

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑昨天結束直播，從基隆火車站前往早餐店途中，1名女子一路尾隨。圖／取自謝國樑臉書
基隆市長謝國樑昨天結束直播，從基隆火車站前往早餐店途中，1名女子一路尾隨。圖／取自謝國樑臉書

基隆市長謝國樑今早在臉書開直播，展開第4天問候通勤族及市民行程時，提及昨天直播後被人尾隨干擾的行為，令一行人覺得不舒服。謝說，「拆樑」團體表達意見他都尊重，雙方都是想保有平安幸福的城市生活，但無論如何，不要用不理性的方式表達。

公民團體「山海公民拆樑行動」號召民眾連署罷免謝國樑，基隆市選委會正在查對連署人資格，最遲8月17日完成，查對結果將決定罷免案是否成立。

面對罷謝陣營從提案、連署，不斷攻擊謝市府施政，謝國樑從7月29日起連3天的上班時段，前往南站問候民眾並分送政策筆記本，同時在臉書開直播，說明施政理念和成績。昨早8點直播快結束時，台鐵基隆站1名女性人員走近謝，提及台鐵持行政中立之場，成為話題。

謝國樑今早持續直播及問候民眾，宣傳市政，地點選擇在南站附近的舊國光客運站旁。謝國樑一行人昨天結束直播時，遭遇1名女子干擾，因此直播一開始，先由隨行的市府發言人余治明說明事件發生過程。

余治明說，昨天直播結束，一行人離開火車站南站要去吃早餐的時候，有名意圖不明的女子一路尾隨到早餐店，並做出一些他認為不太理性的動作，過程當中也不斷呼喊一些口號，揮舞她的旗幟。

余治明表示，過程中他們試圖勸阻，但這名女子不肯把他們的話聽進去，一路進早餐店。因為她的舉動，其實讓大家覺得不太舒服，謝國樑覺得那個環境似乎已經不太適合用餐，決定離開。沒想到這名女子持續跟在他們後面，遲遲不肯離開。連續兩次的跟蹤行為，他們覺得其實非常不妥，一行人決定離開遠離她。

謝國樑說，針對這件事他有3點聲明，第1是他絕對尊重民眾可以為自己的立場發聲，罷免團體可以主張他們罷免的意見，同時間他也會繼續的努力市政，而且跟市民互動溝通。

第2點是他覺得類似的事件，雙方都要來避免，因為這樣子對基隆、對民主沒有幫助，也比較容易會擦槍走火。他呼籲雙方要理性，不要用不理性的行為表達自身的意見。

謝國樑說，最就想說的是如何讓基隆的民眾，在生活在基隆，有平安的幸福的城市生活，才是我們想要的。他相信這也是表達不同訴求的團體想要的生活，所以他們才會來做這樣子的意見表達，他都尊重，但無論如何，呼籲不要用不理性的方式來表達意見。

謝國樑今早在舊國光客運站問候民眾約半個小時，過程中有人趨前問候謝國樑，也有1名穿著義交服裝女子拿了一瓶水給謝國樑，表達支持的意思。臉書直播也有許多網友留言支持謝，但也有人表達不同意見，還留言要看小編要刪除她的留言幾次。

基隆市長謝國樑今早在舊國光客運站旁，問候通勤族及市民，並在臉書開直播。圖／取自謝國樑臉書
基隆市長謝國樑今早在舊國光客運站旁，問候通勤族及市民，並在臉書開直播。圖／取自謝國樑臉書
基隆市長謝國樑今早在舊國光客運站旁開直播時，由市府發言人余治明說明昨遭人干擾的過程。圖／取自謝國樑臉書
基隆市長謝國樑今早在舊國光客運站旁開直播時，由市府發言人余治明說明昨遭人干擾的過程。圖／取自謝國樑臉書
基隆市長謝國樑今早在舊國光客運站旁，問候通勤族及市民，並在臉書開直播。圖／取自謝國樑臉書
基隆市長謝國樑今早在舊國光客運站旁，問候通勤族及市民，並在臉書開直播。圖／取自謝國樑臉書
基隆市長謝國樑今早在舊國光客運站旁，問候通勤族及市民，並在臉書開直播時，有名義交拿瓶水給他表達支持。圖／取自謝國樑臉書
基隆市長謝國樑今早在舊國光客運站旁，問候通勤族及市民，並在臉書開直播時，有名義交拿瓶水給他表達支持。圖／取自謝國樑臉書

基隆市選委會 直播 謝國樑

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