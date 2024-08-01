在野批浪費公帑 審計部：數位身分證推動未審慎評估

賴清德總統擔任行政院長任內推動數位身分證，後因資安爭議行政院於二○二一年暫緩。審計部報告指出，該計畫審議過程未審慎評估可行性，導致已投入五億一七三萬餘元鉅額經費未能發揮效益。在野黨立委批評，民進黨政府視民脂民膏如無物，浪費百姓辛苦納稅錢。內政部則表示，數位身分證推動及整備過程嚴謹完善，絕非貿然推動。

國民黨立委許宇甄表示，審計部審核報告的估算，還不包含事後賠償廠商的費用，購進機器的攤提費用等，經估計大概花費百姓納稅錢十餘億元。此外，每年還要花費一筆六千多萬的維護機器的費用，維護一個未來不知是否會再使用的機器到不知猴年馬月，視民脂民膏如無物，浪費百姓辛苦工作所繳納的稅錢。

民眾黨立委林國成表示，整個規畫有點倉促，搞到最後還要賠錢，審計部的說法算是客氣，因為根本就是浪費公帑，不把老百姓的民脂民膏當成一回事。當年的賴院長現在變成賴總統，難道都不用承認錯誤？現在應該追究相關責任，才能對老百姓有所交代，不然以後官員都可以隨便亂做。

民進黨立委洪申翰則說，數位身分證政策確實中間出現轉折，是因應外界對個資、人權問題的疑慮，政府參考更多人權團體、資訊專家意見做成暫緩推動的決定，相信未來行政部門做決定前會多方考慮。

內政部表示，數位身分證自二○一三年起即持續規畫，歷經多年研議，相關推動及整備過程皆嚴謹完善，絕非貿然推動。此外已提供立法院數位身分證調閱專案小組五大卷八十七份文件，絕無隱蔽、塗黑。