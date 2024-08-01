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畜產會僅憑LINE通知辦雞蛋進口 陳駿季：程序需要檢討 但未違規

聯合報／ 記者鄭媁李柏澔／台北報導

針對進口雞蛋採購爭議，審計部報告揭露，畜產會僅憑農業部通知（LINE訊息或函文），即辦理雞蛋進口作業。國民黨立委謝龍介表示，犯罪事實俱在，這是完全違背政府採購法，賴政府口口聲聲要反黑金、打擊官商勾結，到現在一個案都沒辦。農業部長陳駿季回應，畜產會是透過自有資金先行採購，並未違背相關採購規定。

審計部報告指出，畜產會僅憑農業部通知，即辦理雞蛋進口作業，並以自有資金先行墊付款項，易生採購作業程序問題，因計畫尚未核定，導致應否適用政府採購法，欠缺準據，要求農業部檢討改進。

國民黨立委王鴻薇說，連審計部都發現過程竟然可以粗糙到，用LINE就可以決定採購，這裡面絕對有問題。這就是為什麼國民黨希望能成立雞蛋採購調查委員會調查弊端。

謝龍介表示，這已經是貪贓枉法，犯罪事實俱在，他檢舉那麼多案，法務部長鄭銘謙說都有分案，卻沒看到啟動辦案。他質疑，花那麼多錢銷毀那麼多顆雞蛋，為什麼還有過期雞蛋流入市面？

謝龍介也質疑，只是在形成構想階段，為什麼有人可以先跑，是不是畜產會董事長因為是前農委會主委，拿納稅錢去還人情？偷跑後先把雞蛋拿進來，再形成委託，先上車後補票，政府採購可以這樣嗎？

陳駿季表示，去年全球缺蛋是緊急情況，很難透過計畫核定後再實施，所以才會用比較快的方式通知畜產會啟動採購作業，但因為畜產會是透過自有資金先行採購，並未違背相關採購規定，但也坦承內部的採購作業程序確實有需要檢討之處。

畜產會 農業部 雞蛋

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