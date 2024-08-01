京華城圖利案 柯文哲嗆：到底查到什麼？

台北市前市長柯文哲前天談及京華城案，脫口說出「對啦圖利，哪個地方不合法？」引發爭議。柯文哲昨表示，最重要的是公務員依法行政，每天講人家圖利幹什麼，「搞了幾個月，到底查到什麼東西？」

針對京華城圖利說，柯文哲昨表示，講話不要只斷章取義，最重要的是公務員依法行政、有無替老百姓做事，每天講人家圖利幹什麼，他覺得很奇怪，以前說他是中共同路人，「現在每天說我要被抓去關，講了好幾個月，到底查到什麼東西？」

蔣萬安昨被媒體問到柯文哲稱圖利京華城，直接反應是「他真的這樣講？」游淑慧則表示，柯文哲說圖利，哪個地方不合法，「但為什麼只有一家業者可以取得這樣的獎勵和利益」。議會專案小組的調查報告八月、九月會出爐。另外，北市議會工務委員會也排定八月二十日為京華城案專案小組第九次會議，將訪談前副市長彭振聲。