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從核電罵到租賃公司 王世堅8問賴主席

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
民進黨立委、新任中常委王世堅。 記者胡經周／攝影
民進黨立委、新任中常委王世堅。 記者胡經周／攝影

民進黨新任中常委昨正式就任，黨主席賴清德期勉黨公職繼續堅持民進黨理想，他表示，師出有名才能吸引各方英雄好漢加入，也才能獲得更多民眾支持。而據轉述，英系新任中常委王世堅當著賴清德的面，發表約半小時長篇諫言、「八問賴主席」，從核電談到租賃亂象，賴則強調，不論誰執政，沒有人不重視民生，大家都是以民生優先。

昨是民進黨黨職改選後首場中執會，會中聚焦凱米颱風後的賑災事宜。據轉述，輪到王世堅發言時，王除提及賑災，也話鋒一轉開啟諫言模式。與會人士指出，王世堅向賴清德陳述租賃公司亂象，表示國家非得重手整頓，不能放任他們以低利息和銀行借錢，卻轉手放高利貸給民眾，還製造債務陷阱，根本是「有牌錢莊」。

王世堅也談及能源議題，指賴政府應對核電有更明確態度，能源轉型大方向才會清晰。此外，王也反對民進黨立院黨團主張開臨時會，認為臨時會要處理的議題太過政治，應更聚焦民生相關議題。賴清德回應，不論是誰執政，沒有人不重視民生，大家都是以民生優先。

據轉述，王世堅發言時間相當長，賴清德也讓王暢所欲言，並逐一針對內容原則性回覆。關於租賃公司亂象，賴清德說，此事能和行政院長卓榮泰談改善措施。至於核能，賴清德則闡述民進黨當年之所以提出非核家園主張，原因在於核三廠本來就要在二○二五年除役。

王世堅說，擔任中常委的職責就是當黨內烏鴉，「從我的眼神就可以看出我不是賴系，是堅系」。

民進黨 王世堅 賴清德

延伸閱讀

王世堅半小時諫言「8問賴清德」 從核電講到租賃亂象

綠中執會聚焦賑災 向賴清德討補助、優惠貸款

賴清德：師出有名 民進黨才能獲得更多民眾支持

喊當烏鴉！王世堅就任綠營中常委 「我不是賴系」

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