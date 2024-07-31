快訊

奧運桌球／直落4拍下8強門票 鄭怡靜平個人最佳、下戰挑戰大魔王

竹縣夏令營「團費1萬2」竟鬧人命 女高中生溯溪腳卡石縫溺斃

化身球員 柯文哲盼公私協力發展足球提升體育環境

中央社／ 台北31日電

為推廣運動風氣，民眾黨主席柯文哲今天化身足球員，與小球員交流。他說，政府力量有限，應加強鼓勵企業協助體育發展，並提供減稅作為誘因，有民間團體願意協助發展足球，政府更應該想辦法幫忙。

柯文哲在今天晚間播出的YouTube「柯P揪時在」節目中，參訪新竹竹北「夢幻足球隊」，與小小足球隊員交流，上場練習盤球過人、射門、頭錘等技巧，這是他睽違50多年再次踢球，獲得小球員95分的評價。

影片中，柯文哲與民眾黨籍新竹市議員李國璋、新竹縣議員林碩彥，以及「夢幻足球隊」負責人毛媽討論如何推廣足球，包括爭取更多場地、舉辦更多比賽，讓更多人能接觸學習足球，帶動足球風氣，吸引企業投資，讓足球的運動產業規模能夠拓展、強化。

毛媽表示，目前足球困境是足球場太少、比賽也太少，在竹北市幾乎2公里內就會有籃球場，但免費的足球場根本找不到，家長也擔心花費太多時間跟金錢，會影響學業，所以通常在國中階段就會讓孩子停止練球，錯失明星球員的培養時機。

柯文哲指出，台灣如果能邀請世界級的足球明星來台交流，相信能提升足球風氣。他也要李國璋跟林碩彥督促縣市政府，盤點公有閒置空間，邀請足球團體會勘，是否適合整理成足球場地，讓足球訓練更友善。

柯文哲說，政府應加強鼓勵企業協助體育發展，並提供減稅作為誘因；政府力量有限、民間力量無窮，有民間團體願意協助發展足球，政府更應想辦法幫忙，而不是不讓他們參加比賽。

新竹 柯文哲 足球

延伸閱讀

貪汙466元判2年…柯文哲嗆「民進黨新標準」：以後都比照辦理

京華城案北市議會將訪談前副市長 柯文哲：誠實講就好

柯文哲稱京華城案圖利沒違法 黃國昌：相信他的清廉

綠委指柯文哲顧問違法開課 黃國昌：私人糾紛

相關新聞

【即時短評】謝國樑火車站被趕惹議 台鐵應有一致標準

基隆市長謝國樑罷免案是否成案8月中就要攤牌，拆樑、固樑行動不斷攻防，人來人往的火車站通勤民眾多，成「兵家必爭」之地。台鐵...

貪汙466元判2年…柯文哲嗆「民進黨新標準」：以後都比照辦理

新竹市長高虹安涉貪遭停權停薪，前辦公室公關主任王郁文遭判刑2年，民眾黨主席柯文哲今天質疑，有上層交代要起訴高虹安，16分...

【重磅快評】政媒之亂 NCC敢在賴清德脖子掛鈴鐺？

民進黨30年前推動「黨政軍退出媒體」，如今變成「黨政軍就是媒體」，公視播放「罷樑」紀錄片、文化部補助7000萬元籌拍「零日攻擊」電視劇。台灣政媒之亂早是冰凍三尺，即將卸任的2位NCC委員今天發出公開信

王世堅半小時諫言「8問賴清德」 從核電講到租賃亂象

民進黨今天舉行中執會，新任中常委也在今天就任。據轉述，會中最高潮，是民進黨中常委王世堅當著黨主席賴清德的面，發表約半小時...

NCC委員卸任才吐真心話 藍委轟馬後砲：任上都在放水？

國家通訊傳播委員會（NCC）本屆委員任期今日屆滿，NCC委員王維菁、林麗雲等發公開信，表示媒體成為政治部門的輿論宣傳工具...

水淹南台後…民進黨內參民調：治水、應變滿意度高

民進黨今天舉行秘書長。據轉述，黨秘書長林右昌今天在黨務報告階段指出，最近時事議題，集中在二個部分，第一是凱米颱風應變，第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。