化身球員 柯文哲盼公私協力發展足球提升體育環境

為推廣運動風氣，民眾黨主席柯文哲今天化身足球員，與小球員交流。他說，政府力量有限，應加強鼓勵企業協助體育發展，並提供減稅作為誘因，有民間團體願意協助發展足球，政府更應該想辦法幫忙。

柯文哲在今天晚間播出的YouTube「柯P揪時在」節目中，參訪新竹竹北「夢幻足球隊」，與小小足球隊員交流，上場練習盤球過人、射門、頭錘等技巧，這是他睽違50多年再次踢球，獲得小球員95分的評價。

影片中，柯文哲與民眾黨籍新竹市議員李國璋、新竹縣議員林碩彥，以及「夢幻足球隊」負責人毛媽討論如何推廣足球，包括爭取更多場地、舉辦更多比賽，讓更多人能接觸學習足球，帶動足球風氣，吸引企業投資，讓足球的運動產業規模能夠拓展、強化。

毛媽表示，目前足球困境是足球場太少、比賽也太少，在竹北市幾乎2公里內就會有籃球場，但免費的足球場根本找不到，家長也擔心花費太多時間跟金錢，會影響學業，所以通常在國中階段就會讓孩子停止練球，錯失明星球員的培養時機。

柯文哲指出，台灣如果能邀請世界級的足球明星來台交流，相信能提升足球風氣。他也要李國璋跟林碩彥督促縣市政府，盤點公有閒置空間，邀請足球團體會勘，是否適合整理成足球場地，讓足球訓練更友善。

柯文哲說，政府應加強鼓勵企業協助體育發展，並提供減稅作為誘因；政府力量有限、民間力量無窮，有民間團體願意協助發展足球，政府更應想辦法幫忙，而不是不讓他們參加比賽。