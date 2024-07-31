聽新聞
test
0:00 / 0:00
審計部報告：去年台北市償債92億元 六都最多
審計部日前公布民國112年度「中央政府總決算審核報告」，細看地方政府債務，以六都為例，台北市112年債務較111年債務減少約92億，為六都還債最多；次之為新北市，債務減少約72億。
根據審計部報告，近年來市縣政府整體公共債務未償餘額雖已逐年減少，截至112年底止，公共債務未償餘額在200億元以上者仍有7市縣。
依序為高雄市2387億2799萬餘元、台北市1451億4113萬餘元、台中市1185億7616萬餘元、新北市1179億9560萬元、台南市494億元、苗栗縣354億90萬餘元、桃園市338億364萬餘元，其餘12縣市介於8億575萬餘元至185億6096萬元之間，部分市縣政府公共債務未償餘額仍鉅，待落實執行開源節流措施，強化債務管控機制，以維地方財政永續。
細檢視六都112年度債務較111年度減少情況，債務減少最多者為台北市，減少約92億1300萬元；其次為新北市，減少72億500萬元；再來為台南市，減少15億元；接著為台中市，減少4億5900萬元；高雄市債務約持平；桃園市增加10億4600萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言