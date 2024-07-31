【即時短評】謝國樑火車站被趕惹議 台鐵應有一致標準

基隆市長謝國樑罷免案是否成案8月中就要攤牌，拆樑、固樑行動不斷攻防，人來人往的火車站通勤民眾多，成「兵家必爭」之地。台鐵接獲檢舉以行政中立為由「趕」市長，但先前拆樑團體也曾在火車站外發罷免傳單，台鐵應有一致的標準，界限到哪裡，避免引發爭議。

謝國樑到基隆火車站南站大廳外直播第3天，發送政策筆記本，謝市長雖說是宣導市政，不是拉票，與罷免案無關，但明眼人一看，就是啟動選舉模式抗罷免。罷免即將成案，情勢緊張，謝市長要反擊不難理解，他自不會等著挨打，但一市之長也要謹守分際。

拆樑團體小蜜蜂推動連署已數月，所到之處也包括基隆火車站南北站、七堵火車站外等地宣傳罷樑，也曾到公車循環站行動連署，但公車處也未阻止，不見有台鐵人員像今天這樣制止謝國樑。

民眾質疑，一樣在火車站外，一個罷樑，一個固樑，雖說罷免案尚未成案，也還不是投票日的前10天活動期間，但說穿了都是為罷免案的「選舉」活動，怎會不同待遇？

議員張之豪就提出差別的關鍵處，他說，之前曾在臉書發文，指罷樑團體與謝國樑都有去火車站宣傳，兩者都是政治活動，但謝國樑被人檢舉，所以被站方勸離。張說，後來，罷樑志工就來跟他反映，他們的宣傳範圍，有很仔細考慮過，都在車站的「站區外面」的人行道上。因此罷樑團體沒被站方勸離，是因他們謹守分際，在站方管轄範圍外，因此他向罷樑志工表示不好意思，也特別澄清。

試想，連議員都一度搞錯，火車站外的廣場和人行道界限，真有辦法分得這麼清楚？連署時志工曾發動車隊市區大遊行，當時集合地點就在基隆火車站北站人行道，由於人車太多，溢跨出人行道範圍，有人和機車都靠近入口處站體，在台鐵的空地了，大家也都穿著罷樑背心。

是不是選舉活動、有沒檢舉並非重點，任何一方都可找人檢舉，關鍵是台鐵要有同樣的執行標準，範圍到哪裡，同等對待，不因身分、對象而有區別，談行政中立才能義正嚴詞。隨著罷免案愈燒愈旺，未來更多類似火車站的公共空間，糾紛可能不斷會出現，要有更明確且公平的標準來執行，才不會有偏藍或偏綠的非議。