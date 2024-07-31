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租金補貼溢領1.2億 內政部：積極追回、加強檢核

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
內政部所推的300億元擴大租金補貼，卻出現溢領1.2億待追。圖／聯合報系資料照片
內政部所推的300億元擴大租金補貼，卻出現溢領1.2億待追。圖／聯合報系資料照片

三百億元擴大租金補貼上路至今，不僅出現一點四萬件「溢發」情事，更爆發百件以上的「詐領」風暴，尚待追繳的溢領金額高達1.2億元。內政部國土署重申，租金補貼溢領主因是申請人資格變動所致，溢領案件僅占核定案件整體比例0.3％，目前皆已積極依法追回並加強檢核機制。

國土署表示，內政部2022年起開辦300億元擴大租金補貼，截止今年7月底止，已核定近59萬戶，發生租金補貼溢領案件僅占核定案件整體比例千分之三，主要原因是申請人資格由於繼承、購屋或受贈、婚後配偶持有房屋、租約提前終止、申請人死亡等狀況造成資格變動所致，經調取資料確認比對，皆已通知申請人繳回溢領款項。

至於偽造文書簽訂不實租約詐領補貼案件，國土署指出，目前移送司法及警察機關調查辦理為22案，其中2案經法院判決確定。為了有效降低溢領比率，國土署於去年透過中央、地方2階段審查機制，強化人員教育訓練及抽查，落實檢核機制。

另針對社宅推動，國土署表示，社會住宅興建用地已獲得行政院協助，向各部會盤點國公有土地227處或結合老舊宿舍、廳舍等改建需求，以多元方式取得，預計可興建9萬戶；同時以生活圈概念統籌規劃，整合產業發展、長期照顧、社會福利資源，建置全齡服務的社宅園區；社宅租金分級方面，也持續與地方政府、民間團體進行意見溝通。

針對審計部指出林口選手村社宅空置234戶未能使用，國土署說明，規畫之初即已與非營利組織進行合作、並非閒置，預計運用相關空間融合店鋪、青年創業、社會福利等機能，發揮社宅多元支持功能。

國土署 社宅 租金補貼

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