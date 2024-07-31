快訊

Live／羽球女單戴資穎首局追分功虧一簣 依瑟儂21：19拿下

奧運羽球／3局大戰逆轉大陸組合 麟洋配4勝「奪分組龍頭」晉級8強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

朱立倫不與盧秀燕爭黨魁？黃健庭：個人意見 沒討論過

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨秘書長黃健庭。記者林俊良／攝影
國民黨秘書長黃健庭。記者林俊良／攝影

國民黨主席明年改選，國民黨秘書長黃健庭日前在網路節目受訪時說，若台中市長盧秀燕堅決要選黨主席，他認為「黨主席朱立倫未必會跟她爭。」黃健庭今天受訪時強調，這是他個人的意見，朱立倫甚至不知道他要上節目，兩人也從來沒有討論過這件事。

黃健庭今上午出席國民黨北市黨部舉辦的國會改革說明會時，被媒體問到，是否跟盧秀燕聊過這個想法，黃健庭受訪時表示，他很單純認為，黨內要建立共識，朱立倫不會以個人的角度來思考，這個是他個人的感覺，他也是舉例，如果有共識，盧秀燕也有意參選，朱立倫不必然一定要承擔。

黃健庭受訪時再度表示，他在網路節目上被問及黨主席改選一事時說，他到目前為止都沒有感覺到，朱立倫明年非選連任不可，所以他才會舉例「如果盧秀燕想選，我覺得朱立倫未必會跟她競爭。」

黃健庭說，他跟朱立倫沒有討論這件事，朱甚至不知道他要去上節目，他在節目中也不知道會被問到黨主席的話題，他的立場從頭到尾都是一樣的。

朱立倫 盧秀燕 黃健庭

延伸閱讀

朱立倫會晤日本跨黨派國會議員 談台日經濟合作

金門陸船案落幕 朱立倫批賴發言讓兩岸對抗不可測

朱立倫8月訪美僑界？ 國民黨：有行程再公布

何欣純會勘台中神岡災情 盼盧秀燕關心受災狀況

相關新聞

貪汙466元判2年…柯文哲嗆「民進黨新標準」：以後都比照辦理

新竹市長高虹安涉貪遭停權停薪，前辦公室公關主任王郁文遭判刑2年，民眾黨主席柯文哲今天質疑，有上層交代要起訴高虹安，16分...

【重磅快評】政媒之亂 NCC敢在賴清德脖子掛鈴鐺？

民進黨30年前推動「黨政軍退出媒體」，如今變成「黨政軍就是媒體」，公視播放「罷樑」紀錄片、文化部補助7000萬元籌拍「零日攻擊」電視劇。台灣政媒之亂早是冰凍三尺，即將卸任的2位NCC委員今天發出公開信

王世堅半小時諫言「8問賴清德」 從核電講到租賃亂象

民進黨今天舉行中執會，新任中常委也在今天就任。據轉述，會中最高潮，是民進黨中常委王世堅當著黨主席賴清德的面，發表約半小時...

NCC委員卸任才吐真心話 藍委轟馬後砲：任上都在放水？

國家通訊傳播委員會（NCC）本屆委員任期今日屆滿，NCC委員王維菁、林麗雲等發公開信，表示媒體成為政治部門的輿論宣傳工具...

水淹南台後…民進黨內參民調：治水、應變滿意度高

民進黨今天舉行秘書長。據轉述，黨秘書長林右昌今天在黨務報告階段指出，最近時事議題，集中在二個部分，第一是凱米颱風應變，第...

黃國昌不戰竹市對邱臣遠有信心 邱：專心市政

新竹市前市長高虹安因助理費官司停職，外界盛傳民眾黨立委黃國昌可能在2026出戰新竹市長，不過黃國昌表示，代理市長邱臣遠是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。