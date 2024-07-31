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朱立倫不與盧秀燕爭黨魁？黃健庭：個人意見 沒討論過
國民黨主席明年改選，國民黨秘書長黃健庭日前在網路節目受訪時說，若台中市長盧秀燕堅決要選黨主席，他認為「黨主席朱立倫未必會跟她爭。」黃健庭今天受訪時強調，這是他個人的意見，朱立倫甚至不知道他要上節目，兩人也從來沒有討論過這件事。
黃健庭今上午出席國民黨北市黨部舉辦的國會改革說明會時，被媒體問到，是否跟盧秀燕聊過這個想法，黃健庭受訪時表示，他很單純認為，黨內要建立共識，朱立倫不會以個人的角度來思考，這個是他個人的感覺，他也是舉例，如果有共識，盧秀燕也有意參選，朱立倫不必然一定要承擔。
黃健庭受訪時再度表示，他在網路節目上被問及黨主席改選一事時說，他到目前為止都沒有感覺到，朱立倫明年非選連任不可，所以他才會舉例「如果盧秀燕想選，我覺得朱立倫未必會跟她競爭。」
黃健庭說，他跟朱立倫沒有討論這件事，朱甚至不知道他要去上節目，他在節目中也不知道會被問到黨主席的話題，他的立場從頭到尾都是一樣的。
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