快訊

Live／羽球女單戴資穎首局追分功虧一簣 依瑟儂21：19拿下

奧運羽球／3局大戰逆轉大陸組合 麟洋配4勝「奪分組龍頭」晉級8強

能管法修正預告 冷氣冰箱能效標示不實最高可罰50萬

中央社／ 台北31日電

節能是邁向淨零關鍵，經濟部能源署昨天預告「能源管理法」修正草案，增訂公布違反本法廠商名規定，並提高罰鍰達5倍，官員說明，業者若販售能效標示不實的冷氣冰箱等，不僅會被公布名稱，恐面臨最高新台幣50萬元罰鍰。

因應全球淨零減碳趨勢，台灣已於111年提出2050淨零轉型路徑及12項關鍵戰略，COP28期間，全球超過120個國家共同倡議「全球再生能源及能源效率宣誓」，主張至2030年能源效率年均改善率從2%提升至4%，顯見節約能源已成為達成淨零的關鍵作法之一。

能源署表示，為因應現階段推動強化能源需求面管理，以提升能源使用效率並促進能源業務發展，昨天預告「能源管理法」部分條文修正草案，修法重點在於強化能源需求面管理、提升能源效率。

首先，增訂能源供應事業應公開能源銷售統計資料。能源署官員說明，主要是揭露統計後資料，而非揭露營業秘密，例如地方政府要推動節能，需先掌握鄉鎮行業別用電情形，以便進行政策規劃，另NGO等團體也有相關資料需求。

另外，此次修法將地方政府納入可執行本法有關能源用戶查核事項，並增訂主管機關得公布違反本法的廠商、業者名稱規定，以及新增違法態樣、提高部分罰則的裁罰金額。

以市售冷氣、冰箱等家電設備為例，官員表示，產品製造、上市都要符合能效標準，但要嚇阻違法行為，例如二級冷氣卻標示一級，會有誤導消費者嫌疑，因而修法從過去2萬以上10萬元以下罰鍰，拉高5倍至最高50萬元，屆期仍不改善者，按次處罰。

不過，官員強調，能管法規範不是以處罰為目的，限期改善未果才會開罰並公布廠商名。

此外，本次修法新增再生能源與熱能為本法所稱能源，官員說明，目的在完備能源種類和型態，個別能源仍按專法規範。

修法 再生能源 冰箱 冷氣 淨零

延伸閱讀

再生能源占比達20%達陣...恐拖到後年11月

中國國家能源集團 再生能源裝機獲大突破

台中清水1家7口食物中毒！大雅早餐店稽查結果曝光

看命案影音才知「住凶宅」 吉林租客：蓋住死者的抱枕都沒換…

相關新聞

貪汙466元判2年…柯文哲嗆「民進黨新標準」：以後都比照辦理

新竹市長高虹安涉貪遭停權停薪，前辦公室公關主任王郁文遭判刑2年，民眾黨主席柯文哲今天質疑，有上層交代要起訴高虹安，16分...

【重磅快評】政媒之亂 NCC敢在賴清德脖子掛鈴鐺？

民進黨30年前推動「黨政軍退出媒體」，如今變成「黨政軍就是媒體」，公視播放「罷樑」紀錄片、文化部補助7000萬元籌拍「零日攻擊」電視劇。台灣政媒之亂早是冰凍三尺，即將卸任的2位NCC委員今天發出公開信

王世堅半小時諫言「8問賴清德」 從核電講到租賃亂象

民進黨今天舉行中執會，新任中常委也在今天就任。據轉述，會中最高潮，是民進黨中常委王世堅當著黨主席賴清德的面，發表約半小時...

NCC委員卸任才吐真心話 藍委轟馬後砲：任上都在放水？

國家通訊傳播委員會（NCC）本屆委員任期今日屆滿，NCC委員王維菁、林麗雲等發公開信，表示媒體成為政治部門的輿論宣傳工具...

水淹南台後…民進黨內參民調：治水、應變滿意度高

民進黨今天舉行秘書長。據轉述，黨秘書長林右昌今天在黨務報告階段指出，最近時事議題，集中在二個部分，第一是凱米颱風應變，第...

黃國昌不戰竹市對邱臣遠有信心 邱：專心市政

新竹市前市長高虹安因助理費官司停職，外界盛傳民眾黨立委黃國昌可能在2026出戰新竹市長，不過黃國昌表示，代理市長邱臣遠是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。