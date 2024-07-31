能管法修正預告 冷氣冰箱能效標示不實最高可罰50萬
節能是邁向淨零關鍵，經濟部能源署昨天預告「能源管理法」修正草案，增訂公布違反本法廠商名規定，並提高罰鍰達5倍，官員說明，業者若販售能效標示不實的冷氣、冰箱等，不僅會被公布名稱，恐面臨最高新台幣50萬元罰鍰。
因應全球淨零減碳趨勢，台灣已於111年提出2050淨零轉型路徑及12項關鍵戰略，COP28期間，全球超過120個國家共同倡議「全球再生能源及能源效率宣誓」，主張至2030年能源效率年均改善率從2%提升至4%，顯見節約能源已成為達成淨零的關鍵作法之一。
能源署表示，為因應現階段推動強化能源需求面管理，以提升能源使用效率並促進能源業務發展，昨天預告「能源管理法」部分條文修正草案，修法重點在於強化能源需求面管理、提升能源效率。
首先，增訂能源供應事業應公開能源銷售統計資料。能源署官員說明，主要是揭露統計後資料，而非揭露營業秘密，例如地方政府要推動節能，需先掌握鄉鎮行業別用電情形，以便進行政策規劃，另NGO等團體也有相關資料需求。
另外，此次修法將地方政府納入可執行本法有關能源用戶查核事項，並增訂主管機關得公布違反本法的廠商、業者名稱規定，以及新增違法態樣、提高部分罰則的裁罰金額。
以市售冷氣、冰箱等家電設備為例，官員表示，產品製造、上市都要符合能效標準，但要嚇阻違法行為，例如二級冷氣卻標示一級，會有誤導消費者嫌疑，因而修法從過去2萬以上10萬元以下罰鍰，拉高5倍至最高50萬元，屆期仍不改善者，按次處罰。
不過，官員強調，能管法規範不是以處罰為目的，限期改善未果才會開罰並公布廠商名。
此外，本次修法新增再生能源與熱能為本法所稱能源，官員說明，目的在完備能源種類和型態，個別能源仍按專法規範。
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