李廷盛任菲國公使 外交部：可提升台菲安全合作

總統府今發布總統令，任命李廷盛為駐菲律賓公使，外交部表示，李廷盛憑藉其豐富經驗，將可全面提升台菲之間安全合作等各項交流，深化雙邊關係。

外交部指出，新任駐菲律賓公使李廷盛曾任國防安全研究院代理執行長、副執行長、空軍副司令（中將退役）、副參謀總長、駐菲律賓武官，閱歷豐富。李廷盛空軍官校1984年班（65期）畢業後，曾赴美國空軍參謀學院，並取得國立台灣大學國家發展研究所、國際企業研究所管理組碩士學位。

外交部表示，李廷盛曾外派駐菲律賓代表處軍協組擔任上校組長（駐外武官），2023年亦曾赴捷克出席「對中政策跨國議會聯盟」 (IPAC)年度峰會提報「台灣安全狀況」，並常就區域安全及軍事戰略議題接受媒體訪問，憑藉其豐富經驗，將可全面提升台菲之間安全合作等各項交流，深化雙邊關係。