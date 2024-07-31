吳釗燮：與立陶宛強化合作 捍衛國際和平與繁榮

國安會秘書長吳釗燮今天接見立陶宛國會友台小組副主席莎卡琳恩表示，台灣與立陶宛同為面對威權主義擴張威脅的第一線民主國家，期待與立陶宛等理念相近夥伴強化相關合作，攜手捍衛國際的和平與繁榮。

國安會晚間發布新聞稿表示，吳釗燮上午在總統府接見立陶宛國會友台小組副主席、社會民主黨副主席莎卡琳恩（Dovilė Šakalienė），雙方針對地緣政治、區域安全議題及全社會防衛韌性等議題深入交換意見。

吳釗燮感謝莎卡琳恩對台灣的長期支持，並表示台立近年來在科技、經貿、援助烏克蘭等各領域的合作密切，台灣銀行也即將赴立陶宛設立辦事處，象徵兩國關係將更為緊密，是理念相近國家互助合作的典範。

此外，吳釗燮表示，台灣與立陶宛同為面對威權主義擴張威脅的第一線民主國家，政府除積極精進國防準備外，並成立「全社會防衛韌性委員會」，透過強化整體社會韌性產生有效嚇阻力，也期待與立陶宛在內的理念相近夥伴強化相關合作，攜手捍衛國際的和平與繁榮。

莎卡琳恩身兼「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）立陶宛共同主席，這次訪台出席IPAC年會。