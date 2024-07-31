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監察院親子日 陳菊鼓勵生育：最好生3個

中央社／ 台北31日電

監察院今天舉行親子日活動，監察院長陳菊表示，從「0到6歲國家跟你一起養」，到「0到22歲國家一起栽培」，國家會一起幫忙生養孩子的負擔，期許監察院的職員「多生幾個、最好3個」。

監察院透過新聞稿表示，今天舉行「親子日」吸引許多不同世代的眷屬，最小的是出生6個月的女嬰，還有很多學齡前的孩子、青春期的青少年，以及職員的父母親帶著孫子女，三代同堂一同參加。

陳菊表示，親子日可以降低監察院的平均上班年齡，也讓家庭與工作環境間有所溝通和連結，作為監察院、國家人權委員會的員工，從事的都是弭平社會上的不公不義、推動台灣人權的工作。

陳菊說，大部分職員的家人，都是從媒體上看到、聽到監察院，透過親子日可以來看看爸爸、媽媽工作的環境，認識扛起國家憲政運作的機關，爸爸、媽媽是讓國家正常運作的重要參與者。

陳菊表示，從「0到6歲國家跟你一起養」，到「0到22歲國家一起栽培」，國家會一起幫忙生養孩子的負擔，期許職員們「多生幾個、最好3個」，期待年年親子日，都抱回來更多孩子。

監察院 親子 陳菊

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