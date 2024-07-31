朱立倫會晤日本跨黨派國會議員 談台日經濟合作

國民黨主席朱立倫今會見日本跨黨派國會參眾議員訪問團，雙方就台日合作、鼓勵青年及女性參政、減緩少子化、能源安全等議題進行意見交換。

朱立倫指出，國民黨雖是創建中華民國並擁有130年歷史的百年政黨，仍然透過大量提名年輕人及女性候選人的制度，促進政黨年輕化並達成性別平權。以縣市首長為例，全台22位縣市首長中有15位為國民黨籍，其中則有8位女性。而在立法院內，國民黨不僅是席次最多的第一大黨，同時還是立委平均年齡最年輕的政黨。

會中討論區域安全議題時，朱立倫表示，國民黨已提出「國家安全戰略法」草案，期望政府各部門及民間能共同合作並完整橫向協調溝通，一同鞏固我國國家安全及社會繁榮。提及少子化議題，朱立倫說，國民黨積極推動人工生殖法，期望透過凍卵、代理孕母等方式解決問題：但更重要是必須解決年輕人的生活壓力，才能真正提高青年世代婚育意願。

談到台日合作時，陳永康指出，希望未來台日能有更多軍事交流，以利維持區域穩定；立委謝衣鳯特別提到能源安全的重要性，希望能與日本共同探討新能源科技的發展；許宇甄重申國民黨2D戰略的重要性，在鞏固國防的同時，更要以對話取代對抗、交流取代交惡，才能降低台海敵意螺旋。葛如鈞強調AI及機器人時代即將來臨，希望台日未來能夠有更多科技人才的交流與交換。

朱立倫表示，國民黨創黨以來，一直都與日本保持良好互動關係。國民黨將秉持「親美友日和陸」的路線，繼續與日本共同維護區域安全穩定，也相信未來台日關係將會越來越密切。

此次日本跨黨派國會議員訪團成員包含人權外交跨黨派議員聯盟會長中谷元、人權外交跨黨派議員聯盟會長舟山康江、人權外交跨黨派議員聯盟顧問菅野志櫻里、人權外交跨黨派議員聯盟副會長音喜多駿、人權外交跨黨派議員聯盟秘書長大岡敏孝、人權外交跨黨派議員聯盟副秘書長櫻井周、人權外交跨黨派議員聯盟副秘書長本田太郎、岩谷良平眾議員及阿部司。