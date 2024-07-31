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總統府：運用原推會跨部會機制 續推原住民希望工程

中央社／ 台北31日電

總統府今天表示，總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會已完成階段性任務，因此，總統賴清德已請行政院長卓榮泰秉持「族群主流化」思維，運用行政院原住民族基本法推動會的跨部會機制，接手政策執行，持續推動原住民希望工程。

總統府發言人郭雅慧晚間表示，鑒於轉型正義工程未能回應原住民族歷史正義，原轉會自民國105年底展開運作，至113年5月止，歷經3屆，共召開21次委員會議，協助政府逐步推動原住民族歷史正義及轉型正義工作。

郭雅慧指出，至今已還原許多被忽略的歷史真相，也累積豐碩的社會溝通成果，包括逐步落實原住民族土地正義、推動原住民族語言正式成為國家語言、制定原住民族健康照護政策、建立原民多元史觀並納入學校教育體系、完成蘭嶼核廢料貯存場真相調查與補償、促使修正礦業法並加入諮商同意機制等，都有具體進展，且各項政策方針已朝正確方向前進。

郭雅慧表示，考量轉型正義工程已回歸權責機關推動，原轉會也已達成政策目標，而第3屆原轉會委員在任期屆滿時，期待用適當形式銜接，因此賴總統已請行政院長卓榮泰秉持「族群主流化」思維，運用行政院原推會的跨部會機制，接手政策執行，持續推動原住民希望工程。

郭雅慧說，賴總統期盼政府除了進行保障、促進原住民權益的各項工作外，更高的目標是要尊重、肯定原住民族，讓台灣這塊土地上各個族群都能平等、自在的生活，讓台灣社會邁向和解共榮的目標。

原住民 行政院 轉型正義

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