王世堅半小時諫言「8問賴清德」 從核電講到租賃亂象

民進黨今天舉行中執會，新任中常委也在今天就任。據轉述，會中最高潮，是民進黨中常委王世堅當著黨主席賴清德的面，發表約半小時長篇諫言，共有八大議題，從核電到租賃公司涵蓋在內。王世堅會後態度轉趨低調，僅說，不方便再行轉述。

據轉述，今天民進黨中執會，與會者討論主軸主要聚焦在凱米颱風後的賑災事宜。輪到王世堅發言時，王也提及了相關賑災該注意事項，隨後話鋒一轉，開啟了「上奏萬言書」模式。

與會人士指出，王世堅並非針對特定議題進行批判，所講得內容涵蓋面向相當廣，但不外乎就是他在過去一個會期，在立法院有質詢過的內容。例如，王世堅花了相當篇幅向賴清德陳述租賃公司亂象，國家非得重手整頓不可，不能放任他們以低利息和銀行借錢，卻轉手放高利貸給民眾，還製造債務陷阱，根本是「有牌錢莊」。

與會人士表示，王世堅也談及能源議題，指出賴政府應對核電有更明確的態度，未來能源轉型的大方向才會清晰；此外，也談到關於台灣價值等議題。對於立法院預計8月中將舉行臨時會，王世堅則抱持反對態度，認為臨時會要處理的議題太過政治，立院第一個會期已處理太多政治議題，應更聚焦民生相關議題。

據轉述，王世堅發言時間相當長，賴清德也讓王暢所欲言，並在王世堅講完後，逐一針對內容作出原則性回覆。