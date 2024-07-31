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NCC主委陳耀祥屆滿 王鴻薇：打詐、媒體監管都不及格

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院長卓榮泰（左）日前赴立法院進行施政總質詢，與國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥（右）一同接受立委質詢。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰（左）日前赴立法院進行施政總質詢，與國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥（右）一同接受立委質詢。圖／聯合報系資料照片

國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥任期今日屆滿，陳任內因鏡電視申照案出現諸多爭議，遭告涉嫌瀆職、NCC被檢舉涉嫌洩密，台北地檢署均分他字案偵辦中。國民黨立委王鴻薇表示，陳耀祥留下的歷史評價為媒體監管、打詐，陳耀祥的成績單全都不及格。

對於陳耀祥卸任，其任內留下何歷史評價，王鴻薇說，最荒謬之處在於陳耀祥擔任NCC主委任內竟成被告，檢調除將其列為被告外，也無真正辦案，陳一副安全下莊的模樣，她也知道陳急著回到學校。

王鴻薇表示，NCC在陳耀祥任內，毫無功能，NCC又被外界高度懷疑遭政治力介入鏡電視申照案，因有證據如錄音檔流出。陳耀祥的歷史評價是讓外界認為，發照過程放水，讓政治直接干預NCC審照過程，甚至包括中嘉案，直到立委爆料才去處理。NCC打詐不力，被列為詐騙猖獗的戰犯之一。不管是在媒體監管、打詐，陳耀祥成績單全都不及格。

國民黨立委翁曉玲說，在陳耀祥任內，出現很多富有爭議案件，鏡電視申照案過程是否有瀆職，已進入司法偵查，她就不多說什麼，但也由此可見，陳任內風評兩極，大家也都認為陳沒有捍衛獨立機關應有的尊嚴，也讓大家對於獨立機關感到失望，不值得信賴和人民尊敬，這是令人遺憾之處。

NCC 鏡電視 陳耀祥

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