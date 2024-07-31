NCC委員卸任才吐真心話 藍委轟馬後砲：任上都在放水？

國家通訊傳播委員會（NCC）本屆委員任期今日屆滿，NCC委員王維菁、林麗雲等發公開信，表示媒體成為政治部門的輿論宣傳工具，NCC有嚴肅責任。國民黨立委王鴻薇轟假公正，在位時不解決，代表任上都在放水？國民黨立委翁曉玲也說，民進黨執政下的NCC無所作為，唯一做的事情是關掉中天新聞台。

根據王維菁、林麗雲等的公開信，表示台灣走向「政媒集團化」，電視新聞報導不公及過度政治立場化，新聞頻道漸失公信力和社會影響力，致台灣新聞頻道的社會信任度長期於世界排名倒數，觀眾不耐且逐步流失，新聞台喪失實質社會影響力，漸難與網路的多元立場及百花齊放競爭，亦為台灣民主的另一危機。

王鴻薇說，問題是兩位當委員時在做什麼，這不是馬後砲嗎？當委員當那麼久，臨去秋波才假公正，若真發現問題，在其位時不能解決、不發聲，這樣是否代表不適任或任上都在放水？

王鴻薇指出，至於媒體高度政治化，這不需NCC委員來講，她要反問NCC是否也是高度政治化？NCC對廣播電視確實有兩套標準，前中國小姐張淑娟被指「滾床單」，試問NCC有對民視處分嗎？那已是非常明確的造謠，即便事後檢舉，也無看到任何處分，若媒體高度政治化，最大幫兇就是NCC，「你們又是NCC委員，絕對逃不掉責任。」

翁曉玲說，兩位在任期最後一天，發表公開信，也對媒體政治化的情況感到憂心，但也由此可知，當NCC委員或許很無力。不管是換照、審查、公開資料，為何當時沒做？這些都是NCC委員決定，要公開就公開，包含評鑑、換照審查程序要如何蒐證，在有權力時為何沒做？離開前放個回馬槍。大家也都曉得這些問題，民進黨執政下的NCC也無所作為，唯一做的事情是關掉中天新聞台，但事實上其他新聞台狀況可能比中天更嚴重，卻無處理，這也令人不解。