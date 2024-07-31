立法院是否開臨時會？ 王世堅：不需要

民進黨中常委王世堅今天表示，中常委的職責本來就是要當烏鴉，他樂於當烏鴉，把不同的聲音與思考帶到黨中央，他不是「賴系」而是「堅系」，老闆就是人民；至於立法院是否需要開臨時會，他說，不需要，因討論議題都太政治。

黨主席賴清德下午主持黨職改選後第一次中執會，黨內人士轉述，民進黨立法院團總召柯建銘報告，休會期間最大的挑戰就是8月6日憲政大辯論，立法院黨團會針對這次國會擴權法案在程序與實體的問題進行論述，黨團主要針對程序性、黨團當時主要的運作做更多闡述，29日已經進行4個小時的沙盤推演，預計8月中可能有臨時會，臨時會主要處理人事同意權部分，包括NCC委員、考試院正副院長及考試委員、大法官等都有可能。

王世堅會後受訪表示，他個人認為，立法院不需要開臨時會，因為討論的議題都太政治，例如人事同意權案的行使，在野黨有些堅持，但現已在釋憲中。

王世堅說，他在中執會建議，執政黨把焦點放在國計民生，賴清德也同意，因為在治水、防颱、救災等方面，出席中執委、中常委發言很多，知無不言，賴清德都記錄下來，賴清德也認為應該這樣做。

此外，王世堅會前受訪表示，擔任中常委的職責與工作，本來就要當烏鴉，民主精神最可愛之處就是集思廣益、充分討論、然後形成共識，所以他樂於當烏鴉，把不同的聲音與思考帶到黨中央，大家一起思考這才是對的。

他並說，從他的眼神可以看出他不是「賴系」是「堅系」，只有王世堅一個人的堅系，他的老闆就是人民，因此要代表人民提出看法、見解，提供給黨參考，以當烏鴉為榮。

他重申支持立委陳亭妃參選台南市長，他說，就目前經營台南市的現況而言，陳亭妃應該是眾多競爭者中的佼佼者，從各項民調都可以看出，於公於私，他都應該幫忙陳亭妃。

記者追問要送賴清德的禮物是否是烏鴉，王世堅說，誤傳，在自己的黨內不是質詢是建言，中常委兩年任期約100次會議，今天只是第一次要跟黨主席共同切磋，總計100堂的課程共同切磋，今天只是第一課，大家先有一個好的開始。

他說明，到立法院質詢行政院長時也有送禮物，這是要表達質詢的主題、希望被質詢者能夠達成什麼目標，才送行政院長禮物，但這是黨內會議不同於國會或議會質詢。

媒體詢及是否不當「柯學家」「蔣師」改當「賴打」？王世堅哈哈大笑並表示他不會，「我不抽菸所以我沒有賴打（打火機）」。