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國防預算明年將創新高 官員：花一分錢有一分效果
明年度國防預算有望創下新高，總經費上看6300億元，大約增幅5%。政院官員指出，國防預算早在520上任前編好，只是現在審查，目前無法透露預算上升幅度，但預算需求一定「有所本」，但國防預算增加對國軍戰力和軍力整備絕對有幫助，花一分錢就會有一分錢效果，要正面看待。
此外，由賴清德總統親自成立的「全社會防衛韌性委員會」，預計9月開會，其一重要目標，就是強化關鍵基礎設施的正常運作。官員強調，委員會沒有疊床架屋問題，因為委員會是戰略指導，行政院則是政策執行，確保我國關鍵基礎設施災害下仍能維持運作。
官員指出，目前8大關鍵基礎設施包含油、電、水、天然氣、大型醫院、國際商港和機場、金融機構，必須不斷強化防護功能，包含各種無法預期的突發狀，行政院也會到關鍵基礎設施訪視，看看有無更精進空間。
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