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國土署：盤點227處國公有土地 預計建9萬戶社宅

中央社／ 台北31日電

內政部今天表示，社會住宅興建用地已獲得行政院協助，向各部會盤點國公有土地227處，或結合老舊宿舍、廳舍等改建需求，以多元方式取得，預計可興建9萬戶社宅，將以生活圈概念統籌規劃。

審計部29日公布112年度中央政府總決算審核報告指出，內政部辦理「300億元擴大租金補貼專案」，發生溢發、詐領租金補貼案件，尚待追繳的溢領金額高達新台幣1億餘元，又住宅基金銀行專戶長期滯存民眾繳回的租金補貼溢領款項，未及時核銷處理，宜檢討改善。

內政部國土管理署透過新聞稿指出，民國111年起開辦「300億元擴大租金補貼」專案，截止今年7月底止已核定近59萬戶，發生租金補貼溢領案件僅占核定案件整體比例千分之三。

國土署提到，主因是申請人資格由於繼承、購屋或受贈、婚後配偶持有房屋、租約提前終止、申請人死亡等狀況，造成資格變動所致，經調取資料確認比對，已通知申請人繳回溢領款項。

國土署說明，因偽造文書簽訂不實租約詐領租金補貼案件，目前移送司法及警察機關調查辦理22案，其中2案經法院判決確定。為降低溢領比率，去年透過中央、地方兩階段審查機制，強化人員教育訓練及抽查，落實檢核機制。

國土署強調，社宅興建用地已獲得行政院協助，向各部會盤點國公有土地227處或結合老舊宿舍、廳舍等改建需求，以多元方式取得，預計可興建9萬戶，將整合產業發展、長照、社福資源，建置全齡服務的社宅園區。社宅租金分級制持續與地方政府、民間團體溝通。

另外，審計部表示，林口選手村社宅空置234戶未能使用。國土署解釋，在規劃之初就已與非營利組織合作，並非閒置，預計運用相關空間融合店鋪、青年創業、社會福利等機能，發揮社宅多元支持功能。

國土署 社宅 租金補貼

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