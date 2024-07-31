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NCC委員卸任批新聞報導不公 陳玉珍：民進黨政府要負責

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委陳玉珍。圖／聯合報資料照片
國民黨立委陳玉珍。圖／聯合報資料照片

國家傳播委員會（NCC）委員林麗雲與王維菁4年任期將於31日結束，他們在卸任建言中提到「政媒集團化，導致台灣電視新聞報導不公及過度政治立場化，新聞頻道逐漸失去公信力與社會影響力。」國民黨立委陳玉珍表示，兩人終於說出心裡話，民進黨政府就是一手拿胡蘿蔔、一手拿棍棒對付國內電視台，聽話的就有標案，不聽話就被關台，此舉是對第四權的一種侮辱。

將卸任委員王維菁、林麗雲今天發出「NCC傳播委員卸任建言」，呼籲立法院朝野政黨盡速開啟NCC委員人事同意權之審查，以解決依舊法延任委員其缺乏新民意基礎與政治正當性之問題。文中並對目前電視新聞感到憂心，指出由於政媒集團化，致使台灣電視新聞報導不公及過度政治立場化，新聞頻道漸失其公信力和社會影響力。

陳玉珍指出，王維菁、林麗雲卸任時，終於說出深埋心裡的話，也說出全民心聲，民進黨政府一手拿胡蘿蔔，一手拿棍棒對付各大電視台，如果聽話，替執政黨帶風向，就給標案；如不願歌功頌德民進黨，就將其關台。媒體工作者是至高無上的無冕王，執政黨此舉是對第四權的一種侮辱。

陳玉珍指出，台灣電視新聞台走到這個地步，民進黨政府要負很大的責任，這種做法持續下去，恐會影響國家發展，也製造更多仇恨，讓民眾無法客觀看各種事件，甚至可能影響下一代教育及發展。

民進黨 陳玉珍

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