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水淹南台後…民進黨內參民調：治水、應變滿意度高

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨秘書長林右昌。圖／聯合報系資料照片
民進黨秘書長林右昌。圖／聯合報系資料照片

民進黨今天舉行中執會。據轉述，黨秘書長林右昌今天在黨務報告階段指出，最近時事議題，集中在二個部分，第一是凱米颱風應變，第二是巴黎奧運議題，中央黨部民調中心特別針對這兩個議題做調查。民進黨民調結果顯示，關於治水、應變均有高滿意度，民進黨並未公布該份民調調查方法。

林右昌表示，在凱米颱風應處方面，有68%民眾認為此次凱米颱風致災主要原因，是因為時雨量太大，只有25.4%認為是治水不力。此外，在這次淹水災情較嚴重的雲嘉南及高屏地區，有超過七成民眾認為是時雨量太大造成災情，認為政府治水不力的比例不到兩成。

林右昌指出，有71%民眾肯定政府編列前瞻預算來進行治水工程，對於減少淹水的災情有所幫助，而且是不分黨派，多數是認為有幫助的，認為沒有幫助的比例不到兩成。尤其是在雲嘉南以及高屏地區，這些受災比較嚴重的地區，認為前瞻預算治水工程，對減少淹水災情有幫助的高達77%。

林右昌說，這次颱風所造成的淹水災情，對於政府所提供農林漁牧業的損失補助，以及住屋的淹水補助，有八成的民眾認為這些補助措施是適當的，只有13.6%認為不適當。

林右昌表示，整體而言，有58.1%的民眾是滿意中央政府，在這次颱風災害的應變跟處理，不滿意則有33.6%。災情較嚴重的雲嘉南及高屏地區，滿意度是超過六成。

奧運議題方面，林右昌指出，民進黨也調查，政府體育政策對於台灣選手在奧運表現有無幫助？59.2%認為有，24.5%認為沒有，16%沒有意見。

凱米颱風 林右昌 治水

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