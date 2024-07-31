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創意私房境外設站 衛福部曝：性影像案件大多來自境外

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導

檢警偵辦網路論壇「創意私房」案件，發現論壇雖架設境外網站，相關買家及賣家都是台灣人，其中黃姓幹部除在網路論壇散播兒少性影像，更在社群軟體Telegram創立新群組「OAT」，持續進行兒少性影像販賣等行為。衛福部保護司副司長郭采榕表示，尊重司法調查，並呼籲民眾若再發現相關討論，應踴躍檢舉。

檢警發現，加入偷拍社群成員，包括警察、公務人員及電腦工程師，有3名基層警察購買論壇帳號，另外兩名老師，一名老師墜樓身亡，另一名據傳是北部一所公立學校老師，至於其他涉案會員，多為科技業出身；而創意私房由網路暱稱「老馬」的境外人士架設，由張嫌及朱嫌負責在台業務，協助處理不法金流，付費會員以匯款方式儲值購買論壇代幣「圖幣」，再以地下匯兌方式，將不法利益轉匯給老馬。

創意私房、Telegram等網站均架設在境外，但郭采榕表示，保護司受理的性影像申訴案件，多數都是境外案件，經民眾檢舉後，衛福部保護司、性影像處理中心等，會通知平台業者要求下架，網址移除率超過8成，防制境外平台流竄的兒童性影像並非難事；而Telegram並非首次出事，過去有幾件重大兒少性影像案件，也是在Telegram流傳，經衛福部通知後下架。

「創意私房案件已是社會矚目的刑案，檢警嚴正以對，衛福部尊重司法調查程序與結果。」郭采榕表示，民眾若發現兒少性影像相關資訊在網路上被討論，包括暗示論壇名稱、加入相關群組方式等，都可以向衛福部保護司、性影像處理中心檢舉，提供相關資訊及網址，由衛福部相關單位要求平台方將網址下架。

衛福部性影像處理中心受理性影像案件被害人之申訴，進行移除、下架，自去年8月成立、截至今年5月31日止，性影像處理中心共受理1150件申訴案件、涵蓋754名被害人；被害人以女性69.9%最多，男性為30.1%。

創意私房主嫌張姓男子（前白衣者），遭警方逮捕並被羈押。記者廖炳棋/翻攝
創意私房主嫌張姓男子（前白衣者），遭警方逮捕並被羈押。記者廖炳棋/翻攝

創意私房 網路 衛福部

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