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金門陸船案落幕 朱立倫批賴發言讓兩岸對抗不可測

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
從2月一直延宕到至今的大陸漁船取締案悲劇，兩岸昨天獲致共識，金門陸船取締案終於落幕。國民黨主席朱立倫今天在中常會致詞表示，單靠民間團體、立委、地方政府的努力是不夠的，兩岸因民進黨的意識形態、賴清德總統的發言，若再次提高兩岸的對抗及對立，造成更嚴重、緊張的氣氛，未來有太多不可測的變數。記者林俊良／攝影
從2月一直延宕到至今的大陸漁船取締案悲劇，兩岸昨天獲致共識，金門陸船取締案終於落幕。國民黨主席朱立倫今天在中常會致詞表示，單靠民間團體、立委、地方政府的努力是不夠的，兩岸因民進黨的意識形態、賴清德總統的發言，若再次提高兩岸的對抗及對立，造成更嚴重、緊張的氣氛，未來有太多不可測的變數。記者林俊良／攝影

從2月一直延宕到至今的大陸漁船取締案悲劇，兩岸昨天獲致共識，金門陸船取締案終於落幕。國民黨主席朱立倫今天在中常會致詞表示，單靠民間團體、立委、地方政府的努力是不夠的，兩岸因民進黨的意識形態、賴清德總統的發言，若再次提高兩岸的對抗及對立，造成更嚴重、緊張的氣氛，未來有太多不可測的變數。

朱立倫指出，此一不幸的漁船取締衝突事件，從2月一直延宕到7月，有人說遲到總比不到好，至少此事總算落幕。過程中可見兩岸的惡意螺旋，從總統大選之後走到今天不斷上升，造成更大的緊張、更可能的衝突，這是全民所擔憂的。

朱立倫說，金門事件落幕，他要特別謝謝國民黨立委陳玉珍、金門縣政府、紅十字會等民間團體跟政府一起努力，大家才能達成目標；但單靠民間團體、立法委員、地方政府的努力是不夠的。朱立倫點出，美國的外交智庫委員會特別建議，兩岸一定要直接對話，這也是國民黨長期以來的主張，只有對話取代對抗、交流取代交惡，兩岸才能降低敵意螺旋。過去這段時間，國民黨堅持這樣的政策，民進黨就不斷的攻擊、抹紅。他呼籲民進黨當局，美國智庫都提出同樣的建議，應好好思考一下如何能創造更多溝通、交流對話的空間。

國民黨主席朱立倫今天在中常會致詞表示，兩岸因民進黨的意識形態、賴清德總統的發言，提高兩岸的對抗及對立，造成嚴重、緊張的氣氛，未來有太多不可測的變數。記者林俊良／攝影
國民黨主席朱立倫今天在中常會致詞表示，兩岸因民進黨的意識形態、賴清德總統的發言，提高兩岸的對抗及對立，造成嚴重、緊張的氣氛，未來有太多不可測的變數。記者林俊良／攝影

國民黨 朱立倫 金門

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