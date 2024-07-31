金門陸船案落幕 朱立倫批賴發言讓兩岸對抗不可測

從2月一直延宕到至今的大陸漁船取締案悲劇，兩岸昨天獲致共識，金門陸船取締案終於落幕。國民黨主席朱立倫今天在中常會致詞表示，單靠民間團體、立委、地方政府的努力是不夠的，兩岸因民進黨的意識形態、賴清德總統的發言，若再次提高兩岸的對抗及對立，造成更嚴重、緊張的氣氛，未來有太多不可測的變數。

朱立倫指出，此一不幸的漁船取締衝突事件，從2月一直延宕到7月，有人說遲到總比不到好，至少此事總算落幕。過程中可見兩岸的惡意螺旋，從總統大選之後走到今天不斷上升，造成更大的緊張、更可能的衝突，這是全民所擔憂的。