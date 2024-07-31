貪汙466元判2年…柯文哲嗆「民進黨新標準」：以後都比照辦理

新竹市長高虹安涉貪遭停權停薪，前辦公室公關主任王郁文遭判刑2年，民眾黨主席柯文哲今天質疑，有上層交代要起訴高虹安，16分鐘的錄音帶也空白，「我不敢說貪汙466元不用判刑，這是民進黨新的標準嗎？很好，那以後大家統統都比照辦理。」

民眾黨下午舉行記者會，柯文哲受訪時表示，王郁文在法庭公開指責檢察官，直指上層交代一定要起訴高虹安，然後16分鐘的錄音檔不見了，民眾黨立委黃國昌在立法院質詢，司法院也坦承有瑕疵，結果這位檢察官在法庭，當天不敢講任何一句話，為什麼現在升官了，全國老百姓都在看。

柯文哲質疑，以後大家要去法庭，錄音帶都空白一段，司法院至今沒有出來說明，為什麼16分鐘不見了，「我不敢說貪汙466元不用判刑，這是民進黨新的標準嗎？很好，那以後大家通通都比照辦理。」

另外，對中政策跨國議會聯盟（IPAC）昨天在台北舉辦第4屆年會，民進黨立委王定宇指控，因為在野黨立委沒有出席，導致無法參與內部會議。柯文哲也反嗆，王定宇是真的不知道，還是知道故意要造謠，在還沒成為會員國之前，本來就不能參加內部會議，「我要敬告民進黨，台灣不是民進黨的專利，造謠也不是治理國家的好方法。」

柯文哲說，昨天看到賴清德總統慷慨激昂，但是他領導的政府帶頭造謠，專門在內部製造衝突對立，這是民主倒退走向獨裁，看不出是在反威權。

柯文哲表示，感謝全世界支持自由民主人權的夥伴，大家都聚集在台灣，提升台灣的能見度，如今能夠成為IPAC會員國，很重要的理由就是民眾黨的加入，因為IPAC是反獨裁、反威權的國際組織，規範就是要有跨黨派的成員共同入會，而民眾黨立委陳昭姿也成為共同主席，未來能夠一起討論國際趨勢與對中政策，這是好事一件。

柯文哲強調，民眾黨立委從今年2月進入立法院，就說希望做到憲政、國會、司法跟媒體改革，很遺憾在過去這段時間，民進黨放任名嘴，每天在政論節目造謠，甚至成為政治打手，民眾黨感到非常遺憾，「敬告民進黨，既然都已經執政，當家不鬧事、認真工作，不要每天在台灣社會，製造衝突對立。」