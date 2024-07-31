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綠中執會聚焦賑災 向賴清德討補助、優惠貸款

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
凱米颱風造成災損，身兼民進黨主席的賴清德總統今天在中執會表示，行政院已經宣布從速、從寬、從優的賑災作為，希望在中央地方全力合作下，民眾能盡早恢復日常、降低災損。圖／聯合報系資料照片
凱米颱風造成災損，身兼民進黨主席的賴清德總統今天在中執會表示，行政院已經宣布從速、從寬、從優的賑災作為，希望在中央地方全力合作下，民眾能盡早恢復日常、降低災損。圖／聯合報系資料照片

凱米颱風造成災損，身兼民進黨主席的賴清德總統今天在中執會表示，行政院已經宣布從速、從寬、從優的賑災作為，希望在中央地方全力合作下，民眾能盡早恢復日常、降低災損，也要請各位黨公職，能在範圍所及內，協助受災民眾申請各項補助，也能夠協助宣傳中央的紓困政策，讓更多有需要的人可以申請、獲得幫助。

民進黨中常委王定宇建議，風災淹水造成的泡水車，目前一台車補助2萬元，一台機車補助2千元，但都是針對修車，對於換車是否也能補助，中央政府有研議空間。

民進黨中常委陳亭妃表示，這次風災農漁牧各自有不同災損，有些補助方式不一致，建議中央政府標準要盡量一致。且災損補助標準雖已公告過，但已久未變動了，例如養雞業補助，一隻雞20元，這已經是很久以前的價額，現在成本早就超過，應考慮提升。民進黨中常委林俊憲說，補償措施要一切從簡。

民進黨中執委林岱樺表示，建議提供受災戶無息或低息貸款，例如：泡水民宅上限30萬元低利率貸款；受災工廠上限5000萬元低利率貸款，服務業則是上限100萬低利率貸款。

民進黨中常委莊瑞雄建議，屏東東港、林邊堤防整治，進度要加速；民進黨中常委蘇治芬表示，雲林這次災情是因為有大排水溝在施工，政府除了補償，還要協助產業升級輔導，避免淪為大撒幣。

賴清德回應，請大家的意見提供書面提供，他會和行政院長卓榮泰說，未來治水防治要化被動為主動，並和立委民代一同商討，如何主動執行治水防災計畫。

中常委 凱米颱風 民進黨 災損

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