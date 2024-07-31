京華城案北市議會將訪談前副市長 柯文哲：誠實講就好

台北市前市長、民眾黨主席柯文哲昨天談及京華城案，脫口說出「對啦圖利，哪個地方不合法？」引發討論，柯文哲今天受訪時表示，講話要看前後文，不要只斷章取義，最重要的是公務員依法行政，每天講人家圖利幹什麼，「搞了幾個月，到底查到什麼東西？」

另外，台北市議會京華城案調查小組召集人游淑慧今天指出，調查小組預計8月20日開會，再度訪談台北市前副市長彭振聲，柯文哲則說，彭振聲要去議會，知道什麼就講什麼，誠實講就好了，「我相信絕大多數公務員，一定是依法行政，公務員故意犯什麼法，每天講人家圖利幹什麼。」

柯文哲也重申，京華城案經過都市計畫委員會、都市設計規劃委員會，再到三個專案小組，還有台北市都發局的官員，現在到底是懷疑哪一個人。

柯文哲昨天接受網路節目「中午來開匯」專訪，談及京華城案從都市計畫委員會、都市設計審議委員會，再到三個專案小組，還有台北市都發局的官員，全部都有會議紀錄，如果有問題，到底要抓誰，如果要辦京華城案，他就先問一個題目，「告訴我哪裡不合理？我說對啦圖利，哪個地方不合法，到現在為止講不出來。」

民眾黨下午舉行記者會，柯文哲受訪時說，講話要看前後文，不要只斷章取義，最重要的是公務員依法行政、有無替老百姓做事，每天講人家圖利幹什麼，「我就覺得很奇怪，以前說我是中共同路人，現在每天說我要被抓去關，講了好幾個月，到底查到什麼東西？」

柯文哲強調，自己早在一開始就說過，就把所有東西上網公開，包括會議紀錄跟調查報告，哪個地方有問題，條列出來逐一回答，不要每天影射、含沙射影，從今年3、4月開始，搞了好幾個月，到底查到什麼東西，政府不應當如此，是就是不是就不是，「每天在搞什麼東西，這段時間媒體的作法，我感到非常不滿意。」