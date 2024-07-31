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菲美聯合聲明重申台海和平 外交部：歡迎支持民主價值

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

菲美2+2部長級對話30日在馬尼拉登場，會後聯合聲明重申維護台海和平穩定的重要性。外交部31日對此表示肯定並指，這是菲美2+2聯合聲明二度納入相關文字，顯見對台海高度重視。

菲律賓外交部長馬納羅（Enrique A. Manalo）及國防部長鐵歐多洛（Gilbert Teodoro Jr.）7月30日在馬尼拉與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）舉行2+2部長級對話，並在會後發表聯合聲明重申維護台海和平穩定的重要性，是全球安全與繁榮不可或缺的要素。

外交部說，這是繼2023年4月菲美2+2聯合聲明首度納入對台海和平穩定的重視後，再度納入相關文字，顯示菲美兩國對台海議題高度重視，外交部對此表示歡迎與肯定。

外交部感謝菲國政府高層多次公開對台海情勢表達關切，小馬可仕總統（Ferdinand Romualdez Marcos Jr., PBBM）並曾於今年5月31日在新加坡舉辦的香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）開幕演說表示和平、安全及穩定關乎所有國家，台海和平穩定屬優先要務。外交部歡迎國際社會持續與我國共同關切台海和平穩定，支持民主、自由及法治價值，維護以規則為基礎的國際秩序，堅定捍衛自由且開放的印太地區。

國防部 香格里拉 馬尼拉

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