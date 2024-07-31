黃國昌：民進黨沒召開臨時會正當性 拒絕隨之起舞

民眾黨團總召黃國昌今天說，曾公開要求7月16日延會但遭拒，至於是否要再召開臨時會，經黨團成員充分交換意見，都認為民進黨沒有正當性召開臨時會，民眾黨拒絕隨之起舞。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，5月16日朝野協商時有默契，要將人事同意權案留在臨時會處理。行使人事同意權是立委的法定職責，這不是隨著誰起舞，如果不履行，才是毫無正當性的事情。

台灣民眾黨立法院黨團上午舉行記者會。黃國昌表示，民眾黨團曾公開要求在7月16日之後要延會，進行人事同意權的實質審查，「事情沒做完，憑什麼放假」。當初大力反對延會的就是民進黨，急著放假、出國，現在有什麼正當性要求其他立委配合，在民進黨喜歡的時間點開臨時會。

黃國昌說，民眾黨團舉行黨團會議後，黨團成員一致共識、決議，認為民進黨沒有要求召開臨時會的正當性，不會隨著民進黨起舞。

民眾黨立委張啓楷表示，民進黨團主張8月16日起開臨時會，企圖把人事同意權審查期限壓到最緊縮，要讓大家壓線審查國家通訊傳播委員會（NCC）委員、考試委員，想要在很短時間內完成審查。

吳思瑤受訪指出，朝野各黨5月16日協商延會事宜時，3黨簽字同意延會到7月16日，且當時協商過程中，大家有一個默契，就是人事同意權案留在臨時會處理。

吳思瑤說，行使人事同意權是立委的法定職責，可以同意或不同意，但最重要的是要進入審查，這更不是隨著誰起舞，完成這個職責才是立委的工作，如果不履行才是毫無正當性的事情。

民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄受訪表示，民眾黨團這樣的說法太過於情緒化，好像沒有按照民眾黨團的意思去做就沒有正當性，這樣不對，而且過去朝野協商延會等議題時，有說到臨時會再來處理人事同意權案，況且延會的時間是經朝野協商簽字決定。

莊瑞雄說，這個會期朝野攻防激烈，因此延會那段時期，考量朝野氣氛，如果貿然提出要處理人事同意權案，恐淪為情緒投票。至於臨時會召開與否，會先由立法院長韓國瑜召集朝野協商，要開多久、處理什麼議題，到時候再討論，沒必要現在就叫板、把態度拉很高。