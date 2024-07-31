快訊

疑詐據點工作費…南機站約談逾10位「自家人」 調查官聽聞不意外

方文琳鬆口認「曾想當王傑女兒後母」：退出演藝圈都沒關係

清一色「全是男性」…創意私房449名被告遭帶回 警察、軍人、老師皆落網

黃國昌：民進黨沒召開臨時會正當性 拒絕隨之起舞

中央社／ 台北31日電

民眾黨團總召黃國昌今天說，曾公開要求7月16日延會但遭拒，至於是否要再召開臨時會，經黨團成員充分交換意見，都認為民進黨沒有正當性召開臨時會，民眾黨拒絕隨之起舞。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，5月16日朝野協商時有默契，要將人事同意權案留在臨時會處理。行使人事同意權是立委的法定職責，這不是隨著誰起舞，如果不履行，才是毫無正當性的事情。

台灣民眾黨立法院黨團上午舉行記者會。黃國昌表示，民眾黨團曾公開要求在7月16日之後要延會，進行人事同意權的實質審查，「事情沒做完，憑什麼放假」。當初大力反對延會的就是民進黨，急著放假、出國，現在有什麼正當性要求其他立委配合，在民進黨喜歡的時間點開臨時會。

黃國昌說，民眾黨團舉行黨團會議後，黨團成員一致共識、決議，認為民進黨沒有要求召開臨時會的正當性，不會隨著民進黨起舞。

民眾黨立委張啓楷表示，民進黨團主張8月16日起開臨時會，企圖把人事同意權審查期限壓到最緊縮，要讓大家壓線審查國家通訊傳播委員會（NCC）委員、考試委員，想要在很短時間內完成審查。

吳思瑤受訪指出，朝野各黨5月16日協商延會事宜時，3黨簽字同意延會到7月16日，且當時協商過程中，大家有一個默契，就是人事同意權案留在臨時會處理。

吳思瑤說，行使人事同意權是立委的法定職責，可以同意或不同意，但最重要的是要進入審查，這更不是隨著誰起舞，完成這個職責才是立委的工作，如果不履行才是毫無正當性的事情。

民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄受訪表示，民眾黨團這樣的說法太過於情緒化，好像沒有按照民眾黨團的意思去做就沒有正當性，這樣不對，而且過去朝野協商延會等議題時，有說到臨時會再來處理人事同意權案，況且延會的時間是經朝野協商簽字決定。

莊瑞雄說，這個會期朝野攻防激烈，因此延會那段時期，考量朝野氣氛，如果貿然提出要處理人事同意權案，恐淪為情緒投票。至於臨時會召開與否，會先由立法院長韓國瑜召集朝野協商，要開多久、處理什麼議題，到時候再討論，沒必要現在就叫板、把態度拉很高。

台灣民眾黨 民進黨 立法院 黃國昌

延伸閱讀

黃國昌不戰竹市對邱臣遠有信心 邱：專心市政

NCC委員發表卸任建言 黃國昌：徹底戳破民進黨國王新衣

柯文哲稱京華城案圖利沒違法 黃國昌：相信他的清廉

民眾黨團反對開臨時會 莊瑞雄：黃國昌怎不去罵傅崐萁

相關新聞

貪汙466元判2年…柯文哲嗆「民進黨新標準」：以後都比照辦理

新竹市長高虹安涉貪遭停權停薪，前辦公室公關主任王郁文遭判刑2年，民眾黨主席柯文哲今天質疑，有上層交代要起訴高虹安，16分...

京華城案北市議會將訪談前副市長 柯文哲：誠實講就好

台北市前市長、民眾黨主席柯文哲昨天談及京華城案，脫口說出「對啦圖利，哪個地方不合法？」引發討論，柯文哲今天受訪時表示，講...

【重磅快評】政院自比大法官 死活要保翁柏宗上位？

立法院三讀NCC組織法，刪除延任條款，由於修正案尚未經總統公布實施，行政院引舊法指定翁柏宗擔任代理主委，引發批評；行政院...

喊當烏鴉！王世堅就任綠營中常委 「我不是賴系」

民進黨新任中常委今天就職。中常委王世堅今天中執會前表示，擔任中常委的職責就是當黨內烏鴉，如果是合音天使，那就不需要他，也...

黃國昌不戰竹市對邱臣遠有信心 邱：專心市政

新竹市前市長高虹安因助理費官司停職，外界盛傳民眾黨立委黃國昌可能在2026出戰新竹市長，不過黃國昌表示，代理市長邱臣遠是...

新聞幕後╱韓國瑜指定台北大巨蛋辦國慶晚會 蔣萬安即刻拍板

台北市蔣萬安今指出，目前可以確定10月在台北大巨蛋就會舉辦雙十國慶晚會。由於每年的「國慶籌備委員會」照慣例是由立法院長擔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。