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租屋糾紛頻傳 免費租屋法律諮詢明上路
租屋糾紛層出不窮，內政部長劉世芳今天指出，已委託法扶基金，8月1日起開辦免費提供租屋糾紛法律諮詢服務，租屋族如果遇到不合理要求提前解約、苛扣押金等法律問題，可透過市話直撥法扶基金會「住宅租賃糾紛諮詢專線」412-8518（手機加02，撥通後轉2再轉6），服務時間為周一至周五上午9時至中午12時30分、下午1時30分至5時。
劉世芳說明，在租屋市場中，有時會聽到部分房東以提前解約等不當方式，要求房客強制搬遷，或是在租約到期後有苛扣押金等情形，青年學生等租屋者，常常不知該如何在法律上主張自身的權益，以致被迫接受不合理的要求。
劉世芳指出，內政部在今年先開辦免費「租屋法律諮詢」，並規畫在明年下半年提供弱勢租屋族的訴訟法律文件撰擬、法律調解、陪同出庭等扶助服務，讓租屋族獲得政府的支持與法律的保護。
劉世芳強調，加強弱勢租屋族權益的保障，是內政部住宅政策的重要一環。政府提供多元管道協助解決租屋紛爭，像是長期與崔媽媽基金會合作提供租屋諮詢服務外，也有縣市政府消費者保護申訴及鄉鎮市公所調解等方式，並在去年完成租賃條例修法，讓租屋族租約都能全面適用消保法的保護。
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