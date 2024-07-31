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彭啓明：防災、調適、淨零3項合一 打造韌性國土

中央社／ 台北31日電

總統府氣候委員會預計8月8日召開首次會議，預計將由彭啓明進行氣候變遷衝擊報告，他今天表示，以凱米風災為例，台灣需由「防災、調適、淨零」三項合一，才能打造韌性國土。

總統賴清德擔任召集人的總統府「國家氣候變遷對策委員會」預計於8月8日召開首次會議，氣候變遷第一次會議專題報告，由環境部長彭啓明報告「氣候變遷對全球還有台灣的影響衝擊評估」。

環境部今天邀請衛生福利部、勞動部共同舉辦「氣候變遷高溫調適對策研討會」。

彭啓明會前受訪時表示，因為遇到颱風凱米造成災害，因此這次會議中也會強調調適的重要性。這次凱米與之前的莫拉克颱風，降雨差不多、災情很嚴重，但這次淹水面積稍微少一點、水退的比較快；但對於民眾來說還是淹水。

彭啓明認為「觀念要調整」，不能說面對極端天災，絕對不會淹水、絕對不會有災害，而是要做到不怕水淹，這就是調適。

彭啓明說，「防災、調適、淨零」三項合一才是韌性國土。台灣過去對防災比較有經驗，防災也有一定的預算；調適目前比較空泛，也沒有特別的預算；淨零雖然有進行，但也不足。

彭啓明進一步說明，全球暖化下，未來一定是愈來愈熱，預估未來20年全球會增溫攝氏0.5度至2度，所以台北市高溫突破40度是一定的；現在中央氣象署在公園路的氣象站，測到的是在樹蔭下的溫度，意思也就是當民眾走在馬路上感受超過40度已經是常態。

彭啓明提到，今天是勞、衛、環三部首次合作召開研討論，未來交通部、內政部都要加入，諸如城市綠化要加強，馬路上的樹蔭要更多一點，另外公共空調的場所也要再加強等；希望建全體制，保護各行各業。

彭啓明 氣候變遷 淨零

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