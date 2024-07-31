衛福部拿前瞻預算執行率僅4成2 黃健豪：經費胡亂分配

民進黨政府2017年起開始編列前瞻基礎建設預算，目前四期共約7700億元。不過審計部報告指出，政府部分單位獲得經費後，執行成效不彰，其中第四期前瞻經費在2023年底共分配出1042億元，然而實現金額僅729億元，達成率不到7成，衛福部42.84%最低，甚有部分單位工作實現率未達1成，執行成效堪慮。

國民黨立委黃健豪批，民進黨當年未仔細思考國家需求、規畫，便急就章編列8800億元，還想雨露均霑，才導致國家重要工程沒有做好，無急迫經費需求的機關工作實現率僅4成2的情形出現。

審計部報告指出，前瞻計畫第4期特別預算執行期間為112年度至113年度，歲出預算數2098億3255萬元，截至112年底，已分配1042億8715萬元，實現數僅729億9075萬元，實現率為69.9%。

第4期預算分別由總統府、行政院、內政部等15個機關執行。包括行政院、交通部、衛福部、文化部4個機關實現率皆低於整體實現率，當中又以衛福部的42.84%最低。

其中，國發會的人才培育促進就業建設、原住民族委員會的推廣數位公益服務、經濟部的公共服務據點整備、衛福部的加速推動地方創生、數位部的機組建設環境等9項工作實現率竟然都連1成都不到。

審計部報告提到，部分主管機關預算執行率遠遠落後其他機關，執行能力有待提升。

黃健豪認為，民進黨當年急著編列8800億特別預算，做法太過倉促。從結果來看，許多建設根本來不及規畫，這些工程可能是做不到，也可能根本沒有需求。

黃健豪指出，民進黨政府的做法是先編再說，卻沒有務實思考國家需求，並將資金用在刀口上。譬如衛福部拿了前瞻預算，卻僅有42%執行率，實在過低。

黃健豪舉例，如果執行率最低的衛福部有多餘的預算可先編於水環境工程，也許此次颱風造成的淹水便不會如此嚴重。民進黨政府為了雨露均霑，導致重要工程無法獲得足夠資源，沒有急迫性需求的單位卻拿走了這些救命錢。