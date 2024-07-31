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朱立倫8月訪美僑界活動？國民黨：有行程再公布

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨發言人楊智伃。本報資料照。記者陳正興／攝影
國民黨發言人楊智伃。本報資料照。記者陳正興／攝影

國民黨主席明年改選，繼台中市長盧秀燕訪美後，國民黨主席朱立倫傳在8月中也要訪美，受邀出席全美台灣同鄉會第46屆年會，被解讀為備戰黨魁。國民黨發言人楊智伃今天表示，如果有訪美的行程，會再跟大家報告。

楊智伃今在中常會後受訪表示，朱立倫每年都會參加全美同鄉聯誼會，參加的形式不太一定，像去年就是以連線方式參加，今年如果有任何訪美的行程，國民黨會在確定之後跟大家報告。

此外，國民黨秘書長黃健庭日前表示，盧秀燕若明年想爭取黨魁，朱立倫未必會爭取連任。楊智伃說，尊重所有評論，距離黨主席選舉還有一段時間，國民黨雖然作為最大的在野黨，在國會展現了前所未有的團結，希望不要因為這些風風雨雨的討論，被綠營或其他人見縫插針。

楊智伃說，黨務工作不管是經費或是開銷，負擔龐大，國民黨當然歡迎所有的好夥伴，大家如果願意一起承擔的話，都非常歡迎。

國民黨 朱立倫 楊智伃

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