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【重磅快評】政院自比大法官 死活要保翁柏宗上位？

聯合報／ 主筆室
行政院昨天去函國家傳播通訊委員會，指定現任副主任委員翁柏宗擔任代理主委，引發違憲濫權的議論。圖／聯合報系資料照片
行政院昨天去函國家傳播通訊委員會，指定現任副主任委員翁柏宗擔任代理主委，引發違憲濫權的議論。圖／聯合報系資料照片

立法院三讀NCC組織法，刪除延任條款，由於修正案尚未經總統公布實施，行政院引舊法指定翁柏宗擔任代理主委，引發批評；行政院稱「依法」，綠委說新法生效後依法執行。但行政院搶時間差讓翁當黑牌主委，有如自比大法官對新法作「暫時處分」，不僅濫權違憲，更處處權謀，閣揆卓榮泰應該要好好說明。

立法院半月前三讀通過「國家通訊傳播委員會組織法」修正案，刪除延任條款，主委陳耀祥、副主委翁柏宗、委員王維菁、林麗雲今天屆滿卸任。由於立法院法案太多，來不及送文，行政院有機可乘，昨天去函NCC指定翁柏宗擔任代理主委，猶如讓翁延任，還更上一層樓代理主委，藍委批此舉是鑽法律漏洞，有如老鼠上燈台偷油吃，勢必加大朝野衝突。

立法院三讀通過的法律修正案，總統府依法10天內公布，3日後生效，這是憲法及中央法規標準法的規定，即使民進黨強力杯葛國會改革法案，三讀後還聲請釋憲，賴清德總統也是如期公布。國家通訊傳播委員會組織法修正案是本月29日送到總統府，最晚8月10日生效，新法生效後，翁柏宗即不得延任，難道他打算只當10天的代理主委嗎？

行政院大費周章，不惜甘冒違憲的批評讓翁柏宗上位，應該不會盤算只讓翁柏宗當十天代理主委。只是行政院拿出來的理由牽強，除了吃立法院的豆腐，宣稱為避免NCC日後因委員人數不足而難以運，指定翁「延任」並代理主委，並無法掩飾違憲亂政的劣行。    

其實，在行政院去函NCC之前，NCC為因應新法上路後恐影響業務運作，早已自行才修改相關作業要點，可由三名委員先行處理審議事項，避免NCC業務空轉；翁柏宗的爭議不少，最有名的就是以iPhone新機上市情勒國人，行政院不惜違背新法讓翁延任，還擔任代理主委，是不是以權謀私？終究還是得經過外界檢視。

翁柏宗的出線與民進黨內部角力有關，今年四月間行政院提出NCC委員名單，結果鬧出內定主委「雙胞」，盛傳行政院副院長鄭麗君推薦內定主委的台經院所長劉柏立被拉下，改提翁柏宗，即因翁的背後有媒體大亨力挺護航，翁扶正主委只剩一步之遙。

沒想到換屆前夕，立法院三讀通過國家通訊傳播委員會組織法修正案，翁柏宗受限延任條款被刪除，主委之路又被打斷，湊巧立法院作業時間延誤，行政院再推翁柏宗一把，死活都要保翁，吃相難看；行政院若想以翁案對立法院人事同意權施壓，恐怕也不高明，總結行政院這次演出，最多換來藐視立法權的罵名，只配金酸莓等級。

立法院 翁柏宗 行政院

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