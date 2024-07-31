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喊當烏鴉！王世堅就任綠營中常委 「我不是賴系」

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委、新任中常委王世堅。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委、新任中常委王世堅。圖／聯合報系資料照片

民進黨新任中常委今天就職。中常委王世堅今天中執會前表示，擔任中常委的職責就是當黨內烏鴉，如果是合音天使，那就不需要他，也不需要中常委。王世堅說，從眼神就可看出，他不是賴系。

王世堅指出，民進黨的精神是多元的聲音，由下而上、百花齊放，這是民進黨的傳統，也是民進黨的價值，民進黨很尊重多元不同管道的聲音，尤其是基層民眾的聲音。

王世堅說，中常委的職責工作本來就該當烏鴉，他樂於當烏鴉，因為這才是對的，把不同的聲音、用不同的思考帶到黨中央，大家一起來討論才是對的。

相較於脫離派系當選中常委的陳亭妃曾說，「眼神就知道我是賴系」。王世堅表示，從他的眼神能看出他不是賴系，他是「堅系」，只有王世堅一人的堅系，他的老闆就是人民，他要代表人民，提出一些看法、見解，並提供給民進黨來參考，他以當烏鴉為榮。

針對民進黨立委陳亭妃脫離正國會，未來是否會支持？王世堅說，他當然會支持陳亭妃，陳在台南是眾多競爭者當中的佼佼者，從各項民調都能看出來，這也反映其從政這20幾年的付出，兩人是10、20年的好朋友，於公於私，都應該要幫忙。

中常委 民進黨 王世堅

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