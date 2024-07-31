聽新聞
test
0:00 / 0:00
菲美2+2部長對話提台海和平 外交部：感謝
菲律賓與美國舉行2+2部長對話，在會後聯合聲明中重申維護台海和平穩定的重要性，外交部今對此表示，歡迎與肯定。
菲律賓外交部長馬納羅（Enrique A. Manalo）及國防部長鐵歐多洛（Gilbert Teodoro Jr.）30日在馬尼拉與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）舉行2+2部長級對話，並在會後發表聯合聲明重申維護台海和平穩定的重要性，是全球安全與繁榮不可或缺的要素。
外交部表示，這是繼去年4月菲美2+2聯合聲明首度納入對台海和平穩定的重視後，再度納入相關文字，顯示菲美兩國對台海議題高度重視，外交部對此表示歡迎與肯定。
外交部表示，感謝菲國政府高層多次公開對台海情勢表達關切，小馬可仕總統（Ferdinand Romualdez Marcos Jr., PBBM）並曾於今年5月31日在新加坡舉辦的香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）開幕演說表示和平、安全及穩定關乎所有國家，台海和平穩定屬優先要務。外交部歡迎國際社會持續與我國共同關切台海和平穩定，支持民主、自由及法治價值，維護以規則為基礎的國際秩序，堅定捍衛自由且開放的印太地區。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言