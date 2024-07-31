快訊

132萬投資人快看！00878配息0.55元再創新高 最後買進日為8月16日

3分之2個台灣濕答答！15縣市大雨特報 恐一路下到晚上

去南韓玩注意！當地遺失iPhone恐「永遠消失」 網實測：蘋果這功能真的關了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

菲美2+2部長對話提台海和平 外交部：感謝

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
美國國務卿布林肯（左）、國防部長奧斯丁（右）30日在馬尼拉拜會菲律賓總統馬可仕（中）。路透
美國國務卿布林肯（左）、國防部長奧斯丁（右）30日在馬尼拉拜會菲律賓總統馬可仕（中）。路透

菲律賓與美國舉行2+2部長對話，在會後聯合聲明中重申維護台海和平穩定的重要性，外交部今對此表示，歡迎與肯定。

菲律賓外交部長馬納羅（Enrique A. Manalo）及國防部長鐵歐多洛（Gilbert Teodoro Jr.）30日在馬尼拉與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）舉行2+2部長級對話，並在會後發表聯合聲明重申維護台海和平穩定的重要性，是全球安全與繁榮不可或缺的要素。

外交部表示，這是繼去年4月菲美2+2聯合聲明首度納入對台海和平穩定的重視後，再度納入相關文字，顯示菲美兩國對台海議題高度重視，外交部對此表示歡迎與肯定。

外交部表示，感謝菲國政府高層多次公開對台海情勢表達關切，小馬可仕總統（Ferdinand Romualdez Marcos Jr., PBBM）並曾於今年5月31日在新加坡舉辦的香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）開幕演說表示和平、安全及穩定關乎所有國家，台海和平穩定屬優先要務。外交部歡迎國際社會持續與我國共同關切台海和平穩定，支持民主、自由及法治價值，維護以規則為基礎的國際秩序，堅定捍衛自由且開放的印太地區。

台海 國防部 外交部

延伸閱讀

布林肯向中方強調台海和平重要性 外交部：感謝

菲日相互准入 菲參謀總長：體現確保區域和平承諾

陸醫療機械業者在菲遇難 陸學者直指小馬可仕政府腐敗

傳中國海警打傷菲7士兵！ 美批陸：侵略性的危險行為

相關新聞

助理驚傳「服藥抗議」？ 沈伯洋駁因解聘情緒失控

正值立法院休會期間，民進黨立委沈伯洋國會辦公室卻傳出女助理因被解聘情緒失控，憤而在辦公室吞藥，事件驚動院方，現由駐衛警緊...

翁柏宗延任代掌NCC惹議 最遲8月10日依新法卸任

國家通訊傳播委員會（NCC）新任委員人事同意權案在立法院卡關，行政院昨天去函NCC，要副主委翁柏宗「延任」並擔任代理主委...

新聞幕後╱韓國瑜指定台北大巨蛋辦國慶晚會 蔣萬安即刻拍板

台北市蔣萬安今指出，目前可以確定10月在台北大巨蛋就會舉辦雙十國慶晚會。由於每年的「國慶籌備委員會」照慣例是由立法院長擔...

部長開口徵詢 桃園衛生局長劉宜廉9月接健保署副署長

健保署副署長李丞華7月中旬退休，外傳桃園市衛生局長劉宜廉可能接任，而劉稍早也證實此事，預計9月初就會報到；據悉，劉宜廉答...

黃國昌不戰竹市對邱臣遠有信心 邱：專心市政

新竹市前市長高虹安因助理費官司停職，外界盛傳民眾黨立委黃國昌可能在2026出戰新竹市長，不過黃國昌表示，代理市長邱臣遠是...

收碳稅與500企業「喝咖啡」 彭啟明：會找「蘿蔔」出來

環境部長彭啟明今到台中出席第一屆淨零轉型暨自然碳匯與碳權發展趨勢論壇，他致詞時說，未來台灣採「總量管制」碳交易與碳費雙軌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。