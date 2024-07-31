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翁柏宗延任代理主委 朱立倫：政院帶頭違法製造對立

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影
國民黨主席朱立倫今在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影

國家通訊傳播委員會（NCC）新任委員人事同意權案在立法院卡關，在新法未生效前，行政院援引舊法要副主委翁柏宗「延任」並擔任代理主委，引發爭議。國民黨主席朱立倫今天批評，行政院這是帶頭違法，用這樣的方式造成朝野更大的衝突，絕對是得不償失。

朱立倫今在中常會發表談話指出，既然通過相關的法律，就必須遵循，行政院今天利用這樣的模糊空間，在總統還沒有公告前，搶先讓原來的副主委繼續延任代表，如果各政府機關都用這樣的方式，視法律於無物，將來如何成為依法行政、遵循法律的國家？行政院這是帶頭違法，且製造國會跟行政部門的對立。

朱立倫表示，他要再次提醒賴總統，如果用這樣的方式造成朝野更大的衝突，絕對是得不償失，何況社會各界及媒體都傳言，這些委員人選都是有特定利益團體在背後，加上NCC長期以來成為操控媒體、掌控言論、限制言論自由的東廠。

朱立倫說，國民黨希望能重新出發，走出一條讓台灣言論自由，讓NCC真正成為超越黨派，客觀、公正的機關，這是一個關鍵的時刻；如果民進黨持續執迷不悟，只會戕害言論自由，破壞媒體的環境，對於台灣的民主自由是很大的傷害。

朱立倫 行政院 言論自由

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