凱米颱風重創南部 林岱樺籲政府提供30萬無息貸款

凱米颱風重創南部，多處淹水造成民眾跟企業財產損失。民進黨立委林岱樺今天呼籲政府提供30萬元的無息分期貸款，並規劃10年至20年的償還方案，促進民眾盡快恢復正常生活。針對產業面，希望政府成立「凱米風災中小企業災害復舊專案貸款」，製造業每家提供最高額度5千萬元低利貸款，做為重置廠房、營業場所、機器設備等資本性支出，購置原物料、商品等週轉金使用。另受災店家則提供100萬元低利貸款。

林岱樺指出，此次颱風災情範圍廣泛，初步統計顯示受損物品涵蓋家庭用品及商業設施，對小型企業的影響尤為顯著。為了協助受災民眾重建家園，呼籲中央主管機關提供30萬元無息分期貸款，並規劃10年至20年的償還方案，以促進民眾盡快恢復正常生活。

產業部分，林岱樺建議成立「凱米風災中小企業災害復舊專案貸款」，製造業每家提供最高額度5千萬元低利貸款，做為重置廠房、營業場所、機器設備等資本性支出，購置原物料、商品等週轉金之使用。另受災店家則提供100萬元低利貸款。

泡水工廠其中機器設備，若受災業者若採用低碳、節能化設備採購，建議給予50%上限低碳節能設備補助，剩餘50%另案提供設備採購零利率貸款。受災業者若採購低碳節能設備，即納入生產設備投資的營利事業所得稅的減免項目。 成立「凱米風災後復建服務團」，由各工業區服務中心、中華民國特定工廠聯合會執行，以每企業50萬額度為限，進行受災廠商訪視，提供協助事項包含稅務減免、融資貸款及泡水機械設備維修校正等服務。

針對高雄市中小企業、工業區、科技產業園區及科學園區的災損情形，林岱樺建議中央主管機關啟動相關紓困措施，例如各項稅金減免（如綜所稅、營業稅、牌照稅、燃料稅）及企業優惠貸款補貼方案，並提供企業及工業區防水閘門設置補助。此外，應根據各產業特性，制定復工復舊、創業及延長獎勵等相關穩定產業的方案。

財政部賦稅署組長賴基福指出，民眾或業者如有財損，於災害損失發生後可申請災害損失，會積極協助受災納稅義務人申請各項租稅減免。金管會銀行局副組長周怡玫說，將協調銀行提出重建貸款、緩繳本息、申請展延借款期限等協助措施，為受災戶提供必要支援。