收碳稅與500企業「喝咖啡」 彭啟明：會找「蘿蔔」出來

環境部長彭啟明今到台中出席第一屆淨零轉型暨自然碳匯與碳權發展趨勢論壇，他致詞時說，未來台灣採「總量管制」碳交易與碳費雙軌進行，這樣才會帶動民間減碳的力道；他找500家企業老闆「喝咖啡」，並表明「雖然一開始收碳費，以後會想辦法找『蘿蔔』出來」，「蘿蔔」會在未來1、2年內進行。

彭啟明說，淨零轉型從前總統蔡英文，到賴清德總統都是一致的，全世界做淨零轉型要成功的，都是總統來做，總統府氣候變遷對策委員會8月8日召開，會議主題會談「調適」，特別是農業的調適，還會談能源轉型，包括台電議題。未來會有每季一主題，10月將談綠色金融議題。

彭啟明強調，淨零轉型一定會做的，他也知道台灣很難做，所以環境部扛起責任，他坦承與設定目標有落差，要急起直追，要努力做，大家都有責任。

彭啟明指出，他來自民間，碳稅、碳費不是好制度，因為要從企業身上拔毛，從民間角度，總量管制碳交易才會驅動市場，但過去台灣對碳交易沒有實際經驗，所以還是必須從最基礎的碳費走。他私下行程就是500家企業一家一家老闆來約談、來喝咖啡，他告訴企業老闆不用擔心，我們一起來做，雖然一開始收碳費，以後會想辦法找蘿蔔出來，有棍子也要有蘿蔔，蘿蔔會讓企業更有意義來減碳，蘿蔔會在未來1、2年內進行。

彭啟明說明，賴清德完善的碳定價制度，背後的意涵就是走到總量管制的碳交易，未來台灣採「總量管制」碳交易與碳費雙軌進行，團隊到新加坡等國研究這件事，他發現多數國家都是雙軌進行，這樣才會帶動民間減碳的力道；未來走到全球統一的碳定價規格是很清楚的，2、3年，屆時碳權費用就不是3百、5百，而是2千、3千元，未來排碳有價會變成理所當然、習慣，2、3年後會變標準配備。