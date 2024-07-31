黃國昌不戰竹市對邱臣遠有信心 邱：專心市政

新竹市前市長高虹安因助理費官司停職，外界盛傳民眾黨立委黃國昌可能在2026出戰新竹市長，不過黃國昌表示，代理市長邱臣遠是上屆民眾黨立法院黨團總召，他對邱臣遠很有信心，將球做給邱臣遠。今天邱臣遠出席舊漁會周邊環境改善工程，媒體問及是否挑戰2026新竹市長寶座？邱臣遠表示，現階段就是專心市政、認真工作。

黃國昌昨天和民眾黨新北市議員陳世軒直播釣蝦時，兩人聊到很多政論節目要黃國昌2026年去新竹選市長。黃國昌說，他對邱臣遠很有信心，高虹安可能接下來一段時間要專心在自己的訴訟，而邱臣遠在這幾個月已經當了副市長，雖然他和邱臣遠認識沒有很久，但選舉時畢竟有一起輔選，邱臣遠也有去選區域立委，那段時間和邱臣遠相處很愉快。

黃國昌強調，邱臣遠對內、對外的應對進退，真的有一個政治人物應該要有的樣子，加上民眾黨在新竹還有2席議員，團隊非常強，他對邱臣遠很有信心。

媒體今天也追問邱臣遠，黃國昌在直播中稱讚邱臣遠讓他很放心，是否有意願挑戰2026新竹市長寶座？邱臣遠表示，現階段最重要的就是將市長高虹安過去的新竹市政，不管是在競選的時候提出的政見，甚至是任內已經落實對市民有感的政績，都能夠具體落實的延續跟執行下去，這才是最重要的。

邱臣遠強調，對他個人而言，現階段就是專心市政、認真工作，積極回應廣大新竹市民的期待，「這才是最重要的事情」。