市長前哨戰！林俊憲暗示別再跑票 2026台南當然是初選

民進黨日前完成黨職改選，新任中常委、中執委今天宣誓就職，由於潛在台南市長參選人林俊憲、陳亭妃、王定宇皆當選中常委，被視為市長前哨戰。對於陳亭妃自稱賴系，林俊憲今天在中央黨部受訪表示，那很好，大家團結支持賴清德，以後不要再發生跑票、脫黨的事情；至於未來市長選戰，當然是初選，沒什麼好懷疑的。

過去台南市議長選舉時，曾發生過綠營分裂，陳亭妃與郭信良系統的市議員，有數人為了支持郭信良，未投票給民進黨團決議支持人選，最終都受到黨紀處分。

林俊憲表示，選舉才剛開始，這是馬拉松，民進黨大概後年初才會正式提名，選舉有一定節奏，每個想參與的人都會很努力，他已開始全台南跑透透，希望聽取更多民眾聲音、了解黨內同志想法，這段期間來有很大收穫和信心。林也說，3個可能參選人中，王定宇網路聲量一直很高，戰力確實很強。

林俊憲指出，民進黨提名機制很清楚，尤其是台南民進黨長期執政，當然是初選，有什麼好懷疑？沒有其他說法，不知道其他聲音從哪來，因為民進黨規定清楚，六都提名辦法會統一，不會有哪個縣市特別不一樣。

陳亭妃受訪時3度強調，她永遠都是民進黨。對於台南市長選戰，大家都希望依照體制來走，希望縣市首長候選人能選出最強的，這是共同方向，大家對她有期許，會繼續勇往直前。

陳亭妃指出，大家都很關心未來中常會的發展，她不是第一次當常委，不論是蔡英文還是賴清德時代，大家都是支持黨的政策，希望為台灣、為人民發聲是共同目標，所有中常委要共同努力。