快訊

132萬投資人快看！00878配息0.55元再創新高 最後買進日為8月16日

3分之2個台灣濕答答！15縣市大雨特報 恐一路下到晚上

去南韓玩注意！當地遺失iPhone恐「永遠消失」 網實測：蘋果這功能真的關了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

趙少康：IPAC年會快用具體行動取代口水挺台灣

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中廣前董事長趙少康。本報資料照片
中廣前董事長趙少康。本報資料照片

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年會昨天通過決議，批評「中國政府曲解聯大2758號決議，與一中原則不當連結」。中廣前董事長趙少康今天表示，看到國際友人願意協助中華民國提升國際地位，他覺得非常好，國民黨應該全力支持並肯定，但是希望任何組織不要只是嘴巴講講，要用實際行動「挺台灣」。

趙少康指出，IPAC成立宗旨是「促進民主並應對中國崛起對基於規則和人權體系的威脅」，說穿了，就是一個由反中的國家成立的組織。2758號決議有它的時代背景，當年我將其視為聯合國的「排我納匪」案，北京企圖排除台灣的「蔣幫」勢力，不願意提到中華民國或台灣，只提到排除蔣介石集團，現在IPAC想從這裡幫台灣找出突破口，可以跟大陸切割。

趙少康認為，有任何人願意幫台灣講話都很好，藍綠都應該支持，但IPAC只發表決議是沒用的，自己說2758號決議不影響台灣的國際地位，但是台灣現在連最不應該有政治意涵的世界衛生大會（WHA）觀察員都當不成。請IPAC會員國拿出行動，不要只有口水，真正「挺台灣」，只要各會員國在外交上承認中華民國就好了，承認中華民國並同意我們重回聯合國以及附屬機關，才真正對提升台灣國際地位有實質幫助。

趙少康說，賴清德總統跟民進黨如果因為IPAC這樣的決議就自滿自嗨，甚至以為可以趁機打壓在野黨，最後還是不能用這個決議帶台灣加入任何國際組織，就證明IPAC決議又是花錢做大內宣而已。

聯合國 趙少康

延伸閱讀

陸船協商撫慰金傳找企業捐？趙少康：敢不捐嗎？

台劇「零日攻擊」斥資2.3億 趙少康：選舉年推出為認知作戰

質疑法官不懂立院運作 趙少康：助理加班費幾乎領滿

放颱風假壓力大？趙少康稱不放被罵臭頭 蔣萬安7字回應

相關新聞

助理驚傳「服藥抗議」？ 沈伯洋駁因解聘情緒失控

正值立法院休會期間，民進黨立委沈伯洋國會辦公室卻傳出女助理因被解聘情緒失控，憤而在辦公室吞藥，事件驚動院方，現由駐衛警緊...

翁柏宗延任代掌NCC惹議 最遲8月10日依新法卸任

國家通訊傳播委員會（NCC）新任委員人事同意權案在立法院卡關，行政院昨天去函NCC，要副主委翁柏宗「延任」並擔任代理主委...

新聞幕後╱韓國瑜指定台北大巨蛋辦國慶晚會 蔣萬安即刻拍板

台北市蔣萬安今指出，目前可以確定10月在台北大巨蛋就會舉辦雙十國慶晚會。由於每年的「國慶籌備委員會」照慣例是由立法院長擔...

部長開口徵詢 桃園衛生局長劉宜廉9月接健保署副署長

健保署副署長李丞華7月中旬退休，外傳桃園市衛生局長劉宜廉可能接任，而劉稍早也證實此事，預計9月初就會報到；據悉，劉宜廉答...

黃國昌不戰竹市對邱臣遠有信心 邱：專心市政

新竹市前市長高虹安因助理費官司停職，外界盛傳民眾黨立委黃國昌可能在2026出戰新竹市長，不過黃國昌表示，代理市長邱臣遠是...

收碳稅與500企業「喝咖啡」 彭啟明：會找「蘿蔔」出來

環境部長彭啟明今到台中出席第一屆淨零轉型暨自然碳匯與碳權發展趨勢論壇，他致詞時說，未來台灣採「總量管制」碳交易與碳費雙軌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。