趙少康：IPAC年會快用具體行動取代口水挺台灣

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年會昨天通過決議，批評「中國政府曲解聯大2758號決議，與一中原則不當連結」。中廣前董事長趙少康今天表示，看到國際友人願意協助中華民國提升國際地位，他覺得非常好，國民黨應該全力支持並肯定，但是希望任何組織不要只是嘴巴講講，要用實際行動「挺台灣」。

趙少康指出，IPAC成立宗旨是「促進民主並應對中國崛起對基於規則和人權體系的威脅」，說穿了，就是一個由反中的國家成立的組織。2758號決議有它的時代背景，當年我將其視為聯合國的「排我納匪」案，北京企圖排除台灣的「蔣幫」勢力，不願意提到中華民國或台灣，只提到排除蔣介石集團，現在IPAC想從這裡幫台灣找出突破口，可以跟大陸切割。

趙少康認為，有任何人願意幫台灣講話都很好，藍綠都應該支持，但IPAC只發表決議是沒用的，自己說2758號決議不影響台灣的國際地位，但是台灣現在連最不應該有政治意涵的世界衛生大會（WHA）觀察員都當不成。請IPAC會員國拿出行動，不要只有口水，真正「挺台灣」，只要各會員國在外交上承認中華民國就好了，承認中華民國並同意我們重回聯合國以及附屬機關，才真正對提升台灣國際地位有實質幫助。

趙少康說，賴清德總統跟民進黨如果因為IPAC這樣的決議就自滿自嗨，甚至以為可以趁機打壓在野黨，最後還是不能用這個決議帶台灣加入任何國際組織，就證明IPAC決議又是花錢做大內宣而已。