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NCC委員發表卸任建言 黃國昌：徹底戳破民進黨國王新衣

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立委黃國昌。圖/聯合報系資料照片
民眾黨立委黃國昌。圖/聯合報系資料照片

國家傳播通訊委員會（NCC）委員林麗雲、王維菁今天發表卸任建言。民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，本於其新聞媒體專業提出建言，林麗雲、王維菁措辭嚴厲，但是卻十分中肯，可謂終於說了大實話，徹底戳破民進黨政府的「國王新衣」。

黃國昌透過文字表示，兩位卸任的委員在聲明中提及，「新聞台仰賴業配、置入及政府標案，甚至逐步形成台灣政媒共生集團，透過政治與媒體影響力，除藉土地開發牟利，也介入政治甚至政府領域，包括人事、個案與政策等，失卻分際，嚴重扭曲台灣政治清明，侵蝕台灣民主與社會正義，已成為台灣當今社會民主重大威脅之一。」

另外，還有「政媒集團化，致使台灣電視新聞報導不公及過度政治立場化，新聞頻道漸失其公信力和社會影響力」，明眼人一看就知道，她們是所指為何、又是哪一個新聞台，對比目前媒觀界，全面壟罩在一片綠油油之下，兩位委員願意勇敢發聲並不容易。

不過，黃國昌也說，兩位委員觀察到的「政媒集團」沉淪，並非現在才發生，而且問題越來越嚴重，「NCC主委陳耀祥不正是助長此等亂象的幫凶嗎？過去的NCC不也是長期縱容此種『政媒集團』橫行嗎？」

黃國昌表示，他曾經在7月的施政總質詢，直接請教行政院長卓榮泰，黨政軍退出媒體，還是不是民進黨的價值，卓榮泰回覆「當然是」，然而今天兩位NCC委員的建言，可謂是重重賞了卓榮泰一巴掌，社會普遍認為「黨政軍就是媒體」的指控，證明她們所言不假。

黃國昌說，希望民進黨主席賴清德能夠仔細閱讀建言，看完以後可以捫心自問，民進黨到底還有什麼臉面，宣稱黨政軍退出媒體是政黨價值，難道還要縱容自家派系建構的「政媒集團」，繼續傷害台灣的民主，「民進黨伸入媒體的黑手，到底何時才要移開？」

黃國昌質疑，一味放任自己身邊的寵臣，聽命有線電視系統大亨，提名其屬意的人選出任NCC主委，人民要如何相信賴政府帶來新的氣象，針對媒體改革所做出的承諾，還有推動改革的信念，民眾黨團不會有任何動搖，儘管前路崎嶇，仍將直道而行。

NCC 民進黨 黃國昌

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